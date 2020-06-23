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Для спекотної ночі: названо найсексуальнішу музику, яка має бути у вашому плейлисті
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Кохатися під хорошу музику – правильне рішення. Бренд спідньої білизни Pour Moi, ґрунтуючись на даних Spotify, склав рейтинг найсексуальніших треків. Збережіть собі у плейлист, аби ваша ніч була спекотнішою!
З понад 300 тисяч пісень вибрали 10, які ідеально підходять для спокушання, а також назвали ще 10 артистів, чиї треки найчастіше вмикають під час сексу. Є й пісні, з якими можна добре провести час наодинці з собою (дивним чином, Бах посів 5 місце серед виконавців, чиї композиції слухають під час мастурбації).
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Найбільш спокусливі треки:
1. All The Time – Jeremih
2. Often – The Weeknd
3. Earned It – The Weeknd
4. Birthday Sex – Jeremih
5. Neighbors Know My Name – Trey Songz
6. Do not – Bryson Tiller
7. Wicked Games – The Weeknd
8. Slow Motion – Trey Songz
9. Pony – Ginuwine
10. The Hills – The Weeknd
10. Call Out My Name – The Weeknd
Виконавці, чию музику найчастіше слухають під час сексу:
1. The Weeknd
2. Trey Songz
3. Usher
4. Drake
5. Jeremih
6. Rihanna
7. Beyonce
8. Miguel
9. Two Feet
10. PARTYNEXTDOOR
Найкращі пісні для мастурбації:
1. I Touch Myself – Divinyls
2. Sex With Me – Rihanna
3. Love Myself – Hailee Steinfeld
4. Call Out My Name – The Weeknd
4. = Often – The Weeknd
5. SLOW DANCING IN THE DARK – Joji
6. Get You (feat. Kali Uchis) – Daniel Caesar
7. Earned It – The Weeknd
8. Take on Me – a-ha
8. Everybody Wants To Rule The World – Tears For Fears
9. Under the Bridge – Red Hot Chili Peppers
10. Feeling Myself – Nicki Minaj
Виконавці, чию музику найчастіше вибирають для мастурбації:
1. The Weeknd
2. Divinyls
3. Post Malone
4. Red Hot Chili Peppers
5. Йоганн Себастьян Бах
6. Drake
7. Kanye West
8. Rihanna
9. Lana Del Rey
10. Green Day
Зберігайте композиції до плейлиста та вмикайте їх під час своїх романтичних побачень.
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