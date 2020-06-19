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Чого бояться чоловіки у сексі: дослідження, яке вас вразить
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Часи, коли чоловіки найбільш за все боялися, що після сексу потрібно буде йти до РАЦСу вже давно відійшли в небуття. Зараз у представників сильної половини людства геть інші страхи, пов'язані з плотськими втіхами. Дізнайтесь, що їх лякає найдужче.
Науковці провели дослідження та склали рейтинг страхів, які виникають у чоловіків під і після заняття сексом.
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Учені з'ясували, що майже всі чоловіки бояться заразитися ВІЛ-інфекцією (98%). Аби не стати жертвою цього страху фахівці рекомендують не забувати про захищений секс, а також уникати випадкових інтимних зв'язків. Також варто взяти собі за звичку проходити тестування кожні три місяці, якщо ви ведете активне сексуальне життя.
Незапланована вагітність партнерки лякає 92% респондентів. Хочете спокійно спати і не переживати через те, що вона випадково завагітніла від вас? Користуйтесь презервативом, а не "методом" обривання статевого акту!
70% чоловіків побоюються вступати у статевий зв'язок, якщо вони є у дівчини першими сексуальними партнерами. Саме так говорить статистика, не уточнюючи, втім, деталей. Чого бояться ці чоловіки: заподіяти дівчині біль, порушити її моральні принципи, або невмілості та відсутності задоволення? Біс їх зна...
Цікавий страх продемонстрували понад 2/3 чоловічого населення (68%). Вони бояться, що дами будуть порівнювати їх з попередніми коханцями. Мабуть, не на їхню користь. Здається, їм пора перестати боятися та прокачувати свої скіли у справах приліжкових.
46% респондентів відчувають страх, що не зможуть подарувати жінці задоволення. Це похвально, але ми нагадуємо про те, що секс не завжди має закінчуватися оргазмом. Затямте собі, що цей процес про отримання задоволення вами обома. Натомість кілька годин "шліфувати" її, поки вона нарешті не почне прикидатися, що вже кінчила – теж не найкраща історія.
Мати страхи, пов'язані з сексом – нормально. А от бути заручником цих страхів – ні. Тож не забувайте про те, що над ними потрібно працювати, аби вони не стали на заваді отримуванню насолоди від життя. Бережіть себе і будьте здоровими, а також не забувайте про контрацепцію ;)
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