Для різної випічки та десертів обирайте масло різних відсотків жирності: поради кондитера

Ліза Глінська, популярна українська кухар та кондитер, поділилася з підписниками у соцмережах, що для приготування різних десертів та випічки потрібно звертати увагу на відсоток жирності масла. Читайте далі та дізнайтеся, як правильно обирати!

Ліза Глінська пропонує звернути увагу на її підказки стосовно використання вершкового масла у стравах. Правильний відсоток жирності масла у рецепті зробить вашу випічку чи десерт кращими. Це Ліза випробувала на своїх рецептах, тож інформація перевірена.

І ще: Ідеальний сніданок: простий рецепт панкейків зі смородиною

Масло 62%:

Бісквіти, кексове тісто, брауні, пісочне, сирне тісто, тісто Тюіль

Основа для чизкейка та Баннофі Пай, булочки Скони

Капкейки, біскотті, млинці, панкейки, сіннабони

Заварний крем, крем муслін, крем дипломат, курд

Масло 72%:

Бісквіти, кексове тісто, брауні, пісочне, сирне тісто, тісто Тюіль

Основа для чизкейка та Баннофі Пай, булочки Скони

Капкейки, біскотті, млинці, панкейки, сіннабони, пряничне тісто

Заварний крем, крем муслін, крем дипломат, курд, солона карамель, іриски, крем-сир

Масло 82%:

Бріош, заварне, листкове, пісочне тісто для тартів, бісквіти, кексове тісто

Пісочне тісто для печива, сирне тісто, тіста Тюіль

Основа для чизкейка та Баннофі Пай, булочки Скони

Капкейки, біскотті, млинці, панкейки, сіннабони, штолен, пряничне тісто, тісто брізе, листково-дріжджове тісто (віденська випічка)

Заварний крем, крем муслін, крем дипломат, курд, солона карамель, іриски, крем-сир, масляний крем, ганаш

До теми: Ектор Хіменес-Браво приготував смачну м'ясну страву: рецепт курки по-корейськи