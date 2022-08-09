Як правильно поєднувати різні фрукти та ягоди у стравах: поради кондитера

Ліза Глінська, популярна в Україні як кухар та кондитер, поділилася з підписниками у соцмережах, як під час приготування поєднувати різні фрукти та ягоди. Читайте далі та дізнайтеся, яке поєднання буде найкращим!

Ліза Глінська поділилася своїми найулюбленішими поєднаннями фруктів та ягід. Це все Ліза випробувала на своїх рецептах, тож інформація перевірена.

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Найпопулярніші поєднання ягід та фруктів:

Ківі + яблуко + банан + кокос + манго

Лимон + абрикос + вишня + груша + нектарин + сливи

Малина + персик

Малина + манго

Лайм + манго

Вишня + малина

Полуниця + банан

Груша + чорна смородина

Малина + ожина

З чим поєднувати ягоди та фрукти:

Полуниця . Поєднуйте із вишнею, чорницею, персиком, апельсином, бананом, ківі, динею, ожиною, лаймом.

. Поєднуйте із вишнею, чорницею, персиком, апельсином, бананом, ківі, динею, ожиною, лаймом. Вишня . Поєднуйте із цитрусовими, ананасом, сливами, яблуками, полуницею, малиною, смородиною, абрикосом.

. Поєднуйте із цитрусовими, ананасом, сливами, яблуками, полуницею, малиною, смородиною, абрикосом. Чорниця . Поєднуйте із полуницею, апельсином, манго, з іншими ягодами.

. Поєднуйте із полуницею, апельсином, манго, з іншими ягодами. Смородина . Поєднуйте з ожиною, брусницею, малиною та журавлиною, сливою, абрикосом, цитрусовими та персиком.

. Поєднуйте з ожиною, брусницею, малиною та журавлиною, сливою, абрикосом, цитрусовими та персиком. Малина . Універсальна ягода. Найкраще поєднання з апельсином, вишнею, сливою, смородиною, абрикосом, ожиною, манго.

. Універсальна ягода. Найкраще поєднання з апельсином, вишнею, сливою, смородиною, абрикосом, ожиною, манго. Аґрус . Поєднуйте з іншими ягодами та цитрусовими.

. Поєднуйте з іншими ягодами та цитрусовими. Обліпиха . Поєднуйте з айвою, морквою, цитрусовими, хурмою, грушею, ананасом, абрикосом, гарбузом.

. Поєднуйте з айвою, морквою, цитрусовими, хурмою, грушею, ананасом, абрикосом, гарбузом. Брусниця . Поєднуйте із яблуками, смородиною та апельсином.

. Поєднуйте із яблуками, смородиною та апельсином. Журавлина . Поєднуйте з яблуками та цитрусовими.

. Поєднуйте з яблуками та цитрусовими. Яблука . Поєднуйте з манго, грушами, хурмою, гранатом, журавлиною, чорною смородиною.

. Поєднуйте з манго, грушами, хурмою, гранатом, журавлиною, чорною смородиною. Груші . Поєднуйте з родзинками, яблуками, чорною смородиною.

. Поєднуйте з родзинками, яблуками, чорною смородиною. Абрикос . Поєднуйте з апельсином, сливою, персиком.

. Поєднуйте з апельсином, сливою, персиком. Слива . Поєднуйте з цитрусовими, абрикосом, вишнею.

. Поєднуйте з цитрусовими, абрикосом, вишнею. Хурма . Поєднуйте з кумкватом, цитрусовими, грушами та яблуками.

. Поєднуйте з кумкватом, цитрусовими, грушами та яблуками. Банан . Поєднуйте з манго, маракуєю, вишнею, папаєю, полуницею.

. Поєднуйте з манго, маракуєю, вишнею, папаєю, полуницею. Інжир . Поєднуйте з грушею та цитрусовими, ожиною.

. Поєднуйте з грушею та цитрусовими, ожиною. Виноград . Поєднуйте з цитрусовими та персиками.

. Поєднуйте з цитрусовими та персиками. Лимон . Можна додавати всюди. Найкраще поєднання з абрикосами, ягодами, вишнею, нектарином, сливами, грушами, тропічними фруктами та іншими цитрусовими.

. Можна додавати всюди. Найкраще поєднання з абрикосами, ягодами, вишнею, нектарином, сливами, грушами, тропічними фруктами та іншими цитрусовими. Лайм . Поєднуйте з яблуками, ягодами, вишнею, сливами та тропічними фруктами.

. Поєднуйте з яблуками, ягодами, вишнею, сливами та тропічними фруктами. Апельсин . Поєднуйте з вишнею, журавлиною, виноградом, хурмою, ананасом, інжиром.

. Поєднуйте з вишнею, журавлиною, виноградом, хурмою, ананасом, інжиром. Грейпфрут . Поєднуйте з іншими цитрусовими та тропічними фруктами.

. Поєднуйте з іншими цитрусовими та тропічними фруктами. Кумкват . Поєднуйте із хурмою, сливами та ягодами.

. Поєднуйте із хурмою, сливами та ягодами. Мандарин . Поєднуйте з вишнею, інжиром та тропічними фруктами.

. Поєднуйте з вишнею, інжиром та тропічними фруктами. Ківі . Поєднуйте з яблуками, цитрусовими, манго та ягодами.

. Поєднуйте з яблуками, цитрусовими, манго та ягодами. Манго . Поєднуйте з яблуками, бананом, ягодами, динею та цитрусовими.

. Поєднуйте з яблуками, бананом, ягодами, динею та цитрусовими. Диня . Поєднуйте з ягодами та цитрусовими.

. Поєднуйте з ягодами та цитрусовими. Ананас. Поєднуйте з іншими тропічними фруктами.

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