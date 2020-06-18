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Чому жінки відмовляються від сексу та як це виправити

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Жінки часто відмовляються від сексу - фото 1
Жінки часто відмовляються від сексу

Рано чи пізно це відбувається навіть з найкращими коханцями. Партнерка отак бере і обламує вас на половині шляху до спальні. Експерти опитали жінок і дізнались, чому ж вони відмовляються від сексу.

Загалом в опитуванні взяли участь 789 жінок, які регулярно займаються сексом. Те, що вдалося з'ясувати допоможе вам переосмислити свої погляди стосовно плотських втіх.

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Чому жінки відмовляються від сексу?

  • 53% опитаних регулярно відмовляють у сексі своєму партнерові.
  • 33% опитаних заявили, що відмовляють у сексі через фізичну втому та погане самопочуття.
  • 7% зізналися, що на їх лібідо негативно впливають проблеми на роботі.
  • 24% повідомили, що і фізична втома, і проблеми на роботі не дозволяють їм розслабитися і зайнятися сексом.
  • 36% відмовилися назвати причину, через яку відмовляють чоловікові (тобто відмовилися у квадраті).

Цікавий факт: чим молодша жінка, тим частіше вона відмовляє партнеру в сексі саме через фізичну втому.

Під час опитування з'ясувалися і вельми лякаючі факти. Так, 3% жінки регулярно використовують секс як спосіб маніпулювання чоловіком. 27% опитаних вдаються до цього недостойного способу маніпуляції час від часу. На щастя, 60% опитаних ніколи не використовували секс як спосіб тиску на партнера.

Втома на роботі може вплинути на бажання сексу - фото 410997
Втома на роботі може вплинути на бажання сексу

60% жінок, які перебувають у тривалих (5 років і більше) стосунках, зізналися, що у них і їх партнера різні сексуальні апетити.

Що може змінити думку панянки?

Також опитані жінки дали три поради, які допоможуть жінку передумати:

  • 33% запевняють, що допоможуть "ненав'язливі ласки".
  • 24% вважають, що не завадить "довірча тривала розмова".
  • 23% рекомендують зробити партнерці розслабляючий масаж.
  • 9% рекомендують "просто почекати".
Зробіть їй розслабляючий масаж - фото 410995
Зробіть їй розслабляючий масаж

Маємо надію, що відмови не стануть регулярними у вашому житті. Якщо ж це відбувається – спробуйте поговорити зі своєю партнеркою. Цілком імовірно, що усунути проблему допоможе грамотний розподіл обов'язків по дому. Це не лише вивільнить її час, а й надихне на спекотну ніч.

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Джерело: Maxim Online
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