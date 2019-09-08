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Дівчина тижня: розкута модель Playboy Франсія Джеймс, яка збуджує апетитними формами (18+)
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Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Франсія Джеймс – смілива та гаряча спортсменка і модель Playboy, яка заводить своїх підписників пікантними кадрами.
Ця красуня має такий потяг до спорту, що їй ніщо не завадить приділити час тренуванням. Навіть відсутність тренажерів. Сьогодні ми познайомимо тебе зі спортсменкою і гарячою моделлю Playboy Франсією Джеймс, яка оригінально на ділі доводить свою відданість спорту. Одного разу красуня показала своїм підписникам в Instagram, як присідає з живим алігатором. Щоправда, використовувала дівчина рептилію не з потреби, а для піару. За що і була атакована захисниками тварин.
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Франсія Джеймс живе в Маямі, США і співпрацює з журналом Playboy. Крім цього, ефектна дівчина активно веде Instagram, де не соромлячись демонструє своє треноване тіло. На її сторінку в соцмережі підписані понад 2 мільйони користувачів, для яких Джеймс викладає нові пікантні фото майже щодня.
Нерідко в кадр з красунею потрапляють тварини, тому Франсія уславилася любителькою братів наших менших. Особливою популярністю користується відео, зняте дівчиною в червні 2019 року, на якому слон ледь не зняв з неї бюстгальтер. Але після відео, на якому Франсія присідає з живим алігаторів на плечах, її репутація погіршилася.
Смілива модель, нічого сказати. А ще – дуже апетитна і розкута. Тому ми підготували для тебе гарячу добірку найпікантніших кадрів Франсії. Насолоджуйся:
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