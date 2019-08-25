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Дівчина тижня: Юлія Мішура – гаряча українська фітнес-модель з неймовірними формами (18+)

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Дівчина тижня: Юлія Мішура – гаряча українська фітнес-модель з неймовірними формами (18+) - фото 1

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Юлія Мішура – 28-річна українська спортсменка, яка підкорила увесь світ апетитними формами.

Знаменита українська спортсменка Юлія Мішура прикувала до себе погляди всього світу після того, як завоювала кубок Європи з бодібілдингу. Фанати не можуть знайти собі місця через цю гарячу штучку.

Тут спекотно: Дівчина тижня: гаряча українська зірка Playboy та фільмів для дорослих Глорія Сол (18+)

Дата народження: 28 червня 1991 рік (28 років);
Рідне місто: Київ;
Зріст: 154 см;
Вага: 50 кг.

Так, чемпіонка Європи в WBPF або Всесвітньої федерації бодібілдингу та спортивної статури в категорії фізик-модель сексуальна Юля стала мегапопулярною в мережі після того, як завоювала своє чемпіонське звання у 2016 році.

На своїй сторінці в Instagram Юля ділиться зі своїми підписниками, яких у красуні уже понад 18 тисяч, кадрами апетитних форм. І сьогодні ми підібрали найвідвертіші фото спортивної красуні. Тримай себе в руках, адже ці сідниці підняли настрій і звели з розуму не одного чоловіка:

Дівчина тижня: Юлія Мішура – гаряча українська фітнес-модель з неймовірними формами (18+) - фото 350109

Дівчина тижня: Юлія Мішура – гаряча українська фітнес-модель з неймовірними формами (18+) - фото 350110

Дівчина тижня: Юлія Мішура – гаряча українська фітнес-модель з неймовірними формами (18+) - фото 350111

Дівчина тижня: Юлія Мішура – гаряча українська фітнес-модель з неймовірними формами (18+) - фото 350112

Дівчина тижня: Юлія Мішура – гаряча українська фітнес-модель з неймовірними формами (18+) - фото 350113

Дівчина тижня: Юлія Мішура – гаряча українська фітнес-модель з неймовірними формами (18+) - фото 350114

Дівчина тижня: Юлія Мішура – гаряча українська фітнес-модель з неймовірними формами (18+) - фото 350115

Дівчина тижня: Юлія Мішура – гаряча українська фітнес-модель з неймовірними формами (18+) - фото 350116

Дівчина тижня: Юлія Мішура – гаряча українська фітнес-модель з неймовірними формами (18+) - фото 350117

Дівчина тижня: Юлія Мішура – гаряча українська фітнес-модель з неймовірними формами (18+) - фото 350118

Дівчина тижня: Юлія Мішура – гаряча українська фітнес-модель з неймовірними формами (18+) - фото 350119

Дівчина тижня: Юлія Мішура – гаряча українська фітнес-модель з неймовірними формами (18+) - фото 350120

Дівчина тижня: Юлія Мішура – гаряча українська фітнес-модель з неймовірними формами (18+) - фото 350121

Дівчина тижня: Юлія Мішура – гаряча українська фітнес-модель з неймовірними формами (18+) - фото 350122

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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