Дівчина тижня: Юлія Мішура – гаряча українська фітнес-модель з неймовірними формами (18+)

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Юлія Мішура – 28-річна українська спортсменка, яка підкорила увесь світ апетитними формами.

Знаменита українська спортсменка Юлія Мішура прикувала до себе погляди всього світу після того, як завоювала кубок Європи з бодібілдингу. Фанати не можуть знайти собі місця через цю гарячу штучку.

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Дата народження: 28 червня 1991 рік (28 років);

Рідне місто: Київ;

Зріст: 154 см;

Вага: 50 кг.

Так, чемпіонка Європи в WBPF або Всесвітньої федерації бодібілдингу та спортивної статури в категорії фізик-модель сексуальна Юля стала мегапопулярною в мережі після того, як завоювала своє чемпіонське звання у 2016 році.

На своїй сторінці в Instagram Юля ділиться зі своїми підписниками, яких у красуні уже понад 18 тисяч, кадрами апетитних форм. І сьогодні ми підібрали найвідвертіші фото спортивної красуні. Тримай себе в руках, адже ці сідниці підняли настрій і звели з розуму не одного чоловіка:

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