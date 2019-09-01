Дівчина тижня: пишногруда Алекса Делланос, яка розбагатіла завдяки інтимним фото (18+)

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Алекса Делланос – спокуслива 25-річна модель, яка закинула журналістку і розбагатіла завдяки відвертим знімкам.

Мешканка Маямі 25-річна Алекса Делланос вирішила, що зможе заробляти в Instagram у три рази більше, ніж в журналістиці. Тому красуня наважилася почати нове життя. Дівчина кинула кар'єру журналістки, почала викладати в соцмережі фотографії в бікіні і озолотилася.

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Дата народження: 30 грудня 1993 року (25 років);

Рідне місто: Маямі (США).

Зараз Алекса подорожує по світу зі своїм хлопцем, відомим художником Алеком Монополі. Американка заробляє сьогодні сотні тисяч фунтів стерлінгів, фотографуючись на пляжах і в приватних літаках.

Я вирішила, що зможу заробити в соціальних мережах у три рази більше, ніж працюючи журналісткою. Це відкрило мені двері в індустрію розваг, – розповіла модель.

Зараз за гарячою блондинкою стежать 1,4 мільйона осіб. Кожен пост в Instagram приносить дівчині по 5 тисяч фунтів стерлінгів (приблизно 155 тисяч гривень). Заробивши 12 тисяч фунтів стерлінгів, Делланос витратила їх на пластичні операції: вона збільшила груди, губи і сідниці. За словами дівчини, завдяки пластиці підписники у неї з'явилися всього за півтора року. Тому ми пропонуємо тобі оцінити старання красуні та підібрали найспекотніші кадри сексуальної блондинки. Насолоджуйся:

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