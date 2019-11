День гідності та свободи 2019 у Києві: програма заходів, куди варто піти

21 листопада 2019 року минає шість років із початку Євромайдану, що згодом переріс у Революцію. У День гідності та свободи ми повинні згадати ті буремні події та вшанувати героїв Небесної Сотні. Для цього в Києві проведуть урочисті заходи.

День гідності та свободи було започатковано у 2014 році з нагоди початку двох революцій, які відбулися в Україні у ХХІ столітті, а саме – Помаранчевої революції 2004 та Революції Гідності 2013.

До Дня гідності та свободи в Україні приурочена низка заходів у Києві. Зокрема, ще з 15 листопада стартувала інформаційна кампанія "Вільні творити майбутнє". Це – серія відеороликів, вулична реклама, банери в соцмережах.

Програма заходів д о Дня Гідності та Свободи (Київ)

20 листопада

На Майдані Незалежності стартує виставковий проєкт до Дня Гідності та Свободи "100 років боротьби", який триватиме до 1 березня.

21 листопада

10.00 – 11.00

Поминальний молебень та покладання квітів у Каплиці на алеї Героїв Небесної Сотні у Києві (Екуменічний храм архістратига Михаїла та українських Новомучеників УГКЦ)

10.00 – 19.00

Екскурсійні програми експозицією "Назустріч Свободі" в Інформаційно-виставковому центрі Музею Майдану та "Місцями Революції Гідності" у центральній частині Києва.

Фотовиставка культурно-освітнього проєкту "Два століття – одна війна"

Відкриється на Майдані Незалежності (з боку Головпошти). Це мистецьке поєднання сучасних документальних світлин російсько-української війни та архівних матеріалів часів визвольних змагань Української Повстанської Армії вдало передає тяглість боротьби українців за свою державність протягом останніх двох століть.

13.00 – пресконференція "Річниця Майдану: Що не вдалося попередній владі і уроки для нової" в Українському Домі (вул. Хрещатик, 2)

Авторитетні спікери проведуть публічну пресконференцію, присвячену наслідкам подій, що сталися на Майдані в 2014 році. Головне завдання заходу – знайти відповідь на вкрай важливе питання: який же урок потрібно засвоїти сучасному уряду і українського народу із тих трагічних подій.

14.00 – 17.00

"Київ незламний" – кіно, фото, музика за участі режисера Філа Стронґмена, фотографа Володимира Шуваєва і піаністки, художниці Влади Бучко. Місце проведення – Колонна зала КМДА, вул. Хрещатик, 36, Київ.

17.00 – 18.00

"М³: Майдан Меморіал Музей" – відкриття виставкового простору на місці будівництва Музею Революції Гідності (алея Героїв Небесної Сотні, 3-5, м. Київ).

18.00 – 19.00

Молитва за Небесною Сотнею і запалення свічок у Каплиці на алеї Героїв Небесної Сотні

19.00 – 21.00

Got to Be Free, або Маєш бути вільним у Театрі на Подолі (Андріївський узвіз, 20 А). У рок-мюзиклі відвідувачам покажуть 12 історій, заснованих на реальних подіях Революції.

19.00 – концерт, присвячений Дню Гідності та Свободи

У Національному академічному театрі опери та балету України імені Т. Г. Шевченка пройде вечір класичної музики, присвячений Дню Гідності. Під час гала-концерту звучатимуть твори всесвітньо відомих класиків, а також роботи іменитих українських композиторів.

Виставка "Нью-Йорк – Іловайськ: Вибір" пам'яті Марка Паславського

Дати експонування: 17 серпня – 24 листопада

Місце: Музей української діаспори

До 27 листопада можна буде відвідати виставку літератури "Україна понад усе!" в Публічній бібліотеці ім. Лесі Українки для дорослих. А до 26 листопада – ознайомитись із експонатами виставки архівних документів "До Дня Гідності та Свободи" у Державному архіві Києва.

