Українські зірки і спортсмени записали потужне відео до Дня гідності та свободи 2019

21 листопада Україна відзначає День гідності та свободи, адже рівно шість років тому розпочався Євромайдан, який згодом переріс у Революцію Гідності. З нагоди пам'ятної дати зірки, спортсмени та активісти знялись у ролику, який повинні побачити всі.

У відео до Дня Гідності та Свободи люди з різних куточків України та представники різних професій наголошують, що, попри всі відмінності, нас усіх об'єднують спільні цінності – свобода, честь та гідність. "Ми вільні творити майбутнє", – наголошують герої ролика.

Дивіться та поширюйте потужне відео!

Ролик створений з ініціативи Міністерства культури, молоді і спорту. У ньому взяли участь герої російсько-української війни, волонтери, учасники Революції Гідності, школярі, а також режисер Ахтем Сеітаблаєв, телеведучі Тетяна Висоцька, Олена Фроляк і Олег Панюта, публіцист Юрій Макаров, художник Олександр Ройтбурд, співаки Андрій Хливнюк (Бумбокс), Тарас Тополя (Антитіла) і Каша Сальцова (Крихітка), акторка Олеся Жураківська, директорка інституту книги Олександра Коваль, науковець Ігор Козловський та інші.

Також до відео долучились дворазовий чемпіон Національної баскетбольної асоціації Станіслав Медведенко, дворазовий олімпійський чемпіон у веслуванні на каное Юрій Чебан, перший український чемпіон у фрістайлі Олександр Абраменко, українська гімнастка Христина Погранична та легендарний воротар Олександр Шовковський.

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