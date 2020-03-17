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Даша Астаф'єва у спокусливому корсеті підкорила мережу

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Даша Астаф'єва - фото 1
Даша Астаф'єва / instagram

Співачка Даша Астаф'єва поділилася пікантними кадрами, а шанувальники не змогли відвести погляд.

Популярна українська співачка, актриса і секс-символ Даша Астаф'єва часто ділиться з фанатами в Instagram фотографіями з життя і різних фотосесій.

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Цього разу знаменитість похвалилася шикарними кадром перед концертом, позуючи в розкішному корсеті з білосніжних намистинок-перлинок, доповнивши образ чорними колготами в сіточку, високими ботфортами і золотими прикрасами. Так, артистка засвітила розкішні груди і струнку фігуру.

"Once upon time in @caribbean_club (Одного разу в клубі)", – лаконічно підписала кадри Астаф'єва. Фоловери не пройшли повз і засипали Дашу компліментами. Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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