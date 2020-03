Даша Астаф'єва у спокусливому корсеті підкорила мережу

Співачка Даша Астаф'єва поділилася пікантними кадрами, а шанувальники не змогли відвести погляд.

Популярна українська співачка, актриса і секс-символ Даша Астаф'єва часто ділиться з фанатами в Instagram фотографіями з життя і різних фотосесій.

Цього разу знаменитість похвалилася шикарними кадром перед концертом, позуючи в розкішному корсеті з білосніжних намистинок-перлинок, доповнивши образ чорними колготами в сіточку, високими ботфортами і золотими прикрасами. Так, артистка засвітила розкішні груди і струнку фігуру.

"Once upon time in @caribbean_club (Одного разу в клубі)", – лаконічно підписала кадри Астаф'єва. Фоловери не пройшли повз і засипали Дашу компліментами. Гортайте галерею:

