Ото груди файні: сексуальна Тіна Кароль розбурхала мережу "голою" сукнею

Хейтер чи Фанат – нова рубрика, в якій українські зірки отримують шквал критики та засипаються з ніг до голови компліментами. На чиїй стороні ви – вирішувати тільки вам.

Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України та світу.

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Цього тижня зірки були надзвичайно активними на своїх сторінках у соцмережах. Чи то на них так повпливали флюїди Дня Закоханих, чи то настала пора викладати все гаряченьке? Достеменно невідомо. Ми ж пропонуємо насолодитися найкращим і найспекотнішим за останні 7 днів.

Почнемо цього тижня зі спокусливої та чарівної TAYANNA. Зірка привітала своїх прихильників з Днем Закоханих. Крім того, співачка потішила радісною новиною. "Всередині мене зараз вирують особливі емоції, ви їх зможете відчути через мої пісні в новому альбомі, який вийде вже незабаром", – написала вона. Щоправда, не всім припала до душі світлина Тетяни, а також її оновлений образ: "Будьте природною, а перуку – геть. ВИ жіночна та чуттєва, як ваші пісні. Любіть життя і нехай воно любить вас навзаєм". На щастя, позитивних відгуків значно більше: "Ви надзвичайна! Прекрасна, тендітна і талановита! Кохання та щастя вам справжнього! Зі святом!", "Ти найкрасивіша! Люблю тебе", "Така красива! Цей образ твій!".

TAYANNA спокусливо привітала усіх з Днем Закоханих

На цьому спокуса не закінчується. На днях неймовірна Оля Цибульська презентувала нову композицію "Prosecco". Якщо ви її не чули – гайда сюди. А також насолоджуйтесь неймовірним фото співачки, яке зібрало не один десяток компліментів: "Як можна бути такою гарною?", "Що за краля? О-ля-ля", "Пісня – вогонь. Фото просто супер", "Це шедевр. Ви – богиня", "Вау, яка сексуальна", "Цибулька – шик".

Чарівна Оля Цибульська п'янить своєю красою

Було б несправедливо, якби ми оминули увагою сексуальну Дашу Астаф'єву. Тим паче, що вона так круто ніжиться у ліжку, насолоджуючись святковим ранком. Не дивно, що під цим постом співачка зібрала чимало коментарів, які оспівують її: "Смачна вся така", "Яке фото", "Даша, будь коханою завжди", "Ви чарівна".

Хотіли б бути на місці букета Даші Астаф'євої?

Леся Нікітюк умудряється навіть одягненою виглядати шалено сексуально. Просто гляньте, як їй личить костюм на голе тіло. Милуватися не намилуватися. Не дивно, що підписники популярної телеведучої залишили їй низку компліментів: "Леся, ти вогонь", "Я вас обожнюю. Ви прекрасна у всіх жанрах", "І співай, і танцюй. Що б ти не робила, ти – найкраща!", "Вау! Вау, яка краса", До слова, ви вже чули її дебютний хіт? Якщо ні, то натискайте сюди!

Леся Нікітюк розкішна і в одязі

Не могли ми оминути увагою Настю Каменських (NK). Нещодавно вона випустила свій новий відеокліп, а також виклала у мережу кілька яскравих кадрів зі зйомок. І виглядає вона, до біса, спокусливо! Що про все думають її прихильники, читайте далі: "Господи, чи є жінка, ідеальніша за вас?", "Завжди різна. Завжди найкраща", "Всі образи просто вогонь. Настя, ви – найкраща", "Шик і блиск в одному флаконі", "Вау! Як завжди особлива!" А ви гортайте серію та насолоджуйтесь спокусливою NK.

А у нас стає все спекотніше. На День Закоханих Тіна Кароль приїжджала до Львова, аби потішити свої виступом. Крім того, поп-діва роздавала автографи своїм прихильникам. Ох, ми вже дуже шкодуємо, що не змогли піти, адже образ Тіни просто заворожує: "Ви чарівна! Ви надихаєте", "Закохалася в цей образ. Тіна, ти шикарна", "Казково красива Тіна", "Ото груди файні", "Ідеальна жінка", "Готова вічно дивитися", "Готова дивитися на три речі вічно. Як горить вогонь, як тече вода і як Тіна усміхається!", "Ти неймовірна", "Шикарна жінка!", "Яке ж щастя бачити твою таку щиру, щасливу усмішку". Насолоджуйтесь серією зі спекотною Тіною:

Наостанок залишимо вам спокусливу Міс Україна 2018 Леонілу Гузь. Ви просто гляньте, як сором'язливо вона прикриває свої оголені груди. Не дивно, що коментаторів тут набігло: "Відкрийся", "От дає, молодець". Хоча не всім сподобалась така смілива світлина: "Розуму багато не треба... яке воно придуркувате". Та й таке...

Міс Україна 2018 розбурхала користувачів оголеним фото

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