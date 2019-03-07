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8 березня Серіал Школа Серіал Кріпосна

Дантес показав оголене фото Наді Дорофєєвої (18+)

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Володимир Дантес і Надя Дорофєєва - фото 1
Володимир Дантес і Надя Дорофєєва / instagram

Український телеведучий і блогер Володимир Дантес не приховує своїх почуттів до коханої дружини, популярної співачки Наді Дорофєєвої. Шоумен вирішив поділитися гарячим знімком Наді в Instagram-історіях.

Шанувальники захоплюються відносинами зіркової пари і не упускають можливості нагадати, як артистам пощастило один з одним. Тож не дивно, що підписників хвилює питання, чи не ревнує Вова свою розкішну дружину. Шоумен вирішив відповісти фанам в Instagram-історіях.

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Ведучий відверто розповів про те, що їх цікавило. Так, на питання, чи ревнивий він чоловік, блогер написав: "Щось мені підказує, що ні". Свою відповідь він супроводив відвертим фото дружини, на якому вона позує повністю голою, а інтимні частини тіла прикриті лише тінню.

Дантес показав оголене фото Наді Дорофєєвої (18+) - фото 312338

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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