Дантес показав оголене фото Наді Дорофєєвої (18+)

Український телеведучий і блогер Володимир Дантес не приховує своїх почуттів до коханої дружини, популярної співачки Наді Дорофєєвої. Шоумен вирішив поділитися гарячим знімком Наді в Instagram-історіях.

Шанувальники захоплюються відносинами зіркової пари і не упускають можливості нагадати, як артистам пощастило один з одним. Тож не дивно, що підписників хвилює питання, чи не ревнує Вова свою розкішну дружину. Шоумен вирішив відповісти фанам в Instagram-історіях.

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Ведучий відверто розповів про те, що їх цікавило. Так, на питання, чи ревнивий він чоловік, блогер написав: "Щось мені підказує, що ні". Свою відповідь він супроводив відвертим фото дружини, на якому вона позує повністю голою, а інтимні частини тіла прикриті лише тінню.

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