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8 березня Серіал Школа

Ольга Сумська показала пікантне фото, яке шокувало шанувальників

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Актриса Ольга Сумська - фото 1
Актриса Ольга Сумська / instagram

Відома українська актриса Ольга Сумська приємно шокувала своїх підписників спокусливим селфі. Новий сміливий знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Ольга Сумська часто ділиться своїми фото з повсякденного життя: то зі зйомок кліпу, то з гримерок перед спектаклями. Однак нещодавно селфі, де актриса сфотографувала своє глибоке декольте, викликало захват у її шанувальників.

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"Привіт, друзі! Улюблена атмосфера прекрасного міста!" – прокоментувала зінмок актриса, зазначивши, що перебуває в Чернівцях.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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