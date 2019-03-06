Ольга Сумська показала пікантне фото, яке шокувало шанувальників

Відома українська актриса Ольга Сумська приємно шокувала своїх підписників спокусливим селфі. Новий сміливий знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Ольга Сумська часто ділиться своїми фото з повсякденного життя: то зі зйомок кліпу, то з гримерок перед спектаклями. Однак нещодавно селфі, де актриса сфотографувала своє глибоке декольте, викликало захват у її шанувальників.

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"Привіт, друзі! Улюблена атмосфера прекрасного міста!" – прокоментувала зінмок актриса, зазначивши, що перебуває в Чернівцях.

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