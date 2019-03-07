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8 березня Серіал Школа Серіал Кріпосна

Зірка Танців з зірками оголила груди в гарячій фотосесії

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Dj Nana - фото 1
Dj Nana / instagram

Українська співачка, колишня учасниця гурту Nikita і зірка проекту "Танці з зірками" Анастасія Кумейко (Dj Nana) оголила груди в пікантній фотосесії.

Так, короткі відео зі зйомок красуня опублікувала в особистих Instagram-історіях. На одному з них артистка позувала в червоному боді, оголивши груди. Прикривала інтимну частину тіла Кумейко руками.

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Також на інших роликах Анастасія позувала в прозорих панчохах і в прозорому боді, які відмінно підкреслили її підтягнуту фігуру і пишний бюст.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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