Ця щоденна звичка може негативно вплинути на здоров'я

У прагненні завжди бути максимально чистими ми маємо усі шанси нашкодити власному здоров'ю. Принаймні, про це нас попереджають лікарі-дерматологи.

За словами фахівців, регулярний прийом душу з постійним використанням гелів та інших засобів для миття негативно впливає на здоров'я шкіри.

І ще: Як підвищити концентрацію: дієві методи

Дерматологи зазначили, що щоденна обробка шкіри гелями для душу та іншими мийними засобами шкідлива тим, що сприяє її сухості та зневодненню.

Крім того, постійне очищення шкіри під час прийому душу призводить до вимивання захисного шару корисних бактерій, які чинять опір. У результаті виникає порушення місцевого імунітету, адже на місце корисних бактерій можуть потрапити хвороботворні.

Не зловживайте антибактеріальними засобами / The Manual

"Особливо небезпечними є антибактеріальні мила та гелі для душу, які містять триклозан", – наголосили лікарі.

Триклозан має сильний антибактеріальний і антигрибковий ефект. Він може захистити шкіру від хвороботворних мікробів, але й може сприяти розвитку резистентності бактерій до антибіотиків. У 2014 році журнал Proceedings of the National Academy of Sciences опублікував дані експертів з мишами, які показали, що у тварин, які контактували з триклозаном, в організмі виникали процеси, що спричиняли розвиток раку печінки.

Дерматологи також наголошують, що інтенсивне використання антибактеріальних засобів особистої гігієни може тільки посилити вплив хвороботворних бактерій. Цікаво, що деякі науковці запевняють, що найкращий варіант – приймати душ без гелів та інших засобів.

Читайте також: Фахівці назвали продукти, які варто їсти після тренувань