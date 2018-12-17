Як підвищити концентрацію: дієві методи

Згідно з дослідженнями, людина, котра працює в офісі, використовує лише 25% усіх своїх сил. Саме тому зриваються дедлайни. Саме тому ви виконуєте робочі доручення вдома. Щоб не відволікатися та правильно розподіляти навантаження, вчитайтеся у список цих правил.

Ці поради допоможуть працювати на максимум!

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Жодних ґаджетів

Використовуйте смартфон лише з робочих питань, а не для того, щоб гортати стрічку соцмереж. За даними журналу Neuroscience & Biobehavioral Reviews, робота без відволікаючих чинників краще залучає гіпокамп (відділ мозку, що бере участь у процесах формування спогадів і утримання уваги), що полегшує тривалу концентрацію.

Вимкніть ваш смартфон / Wired UK

Змініть правила перегляду пошти

Наступним чинником, який відволікає, є електронна пошта. Учені з Університету Лафборо виявили, що британці в середньому перевіряють пошту 36 разів на годину. Використовуйте активніше підпис "Відповідь не потрібна" і вимкніть спливаючі повідомлення, які сповіщають про нові листи. Це не лише допоможе сфокусуватися на завданні, а й знизить ваш тиск і рівень стресу.

Юзайте SMART-підхід

Мучитися з дев'ятої ранку над неструктурованим обсягом роботи – завдання, яке відверне будь-якого, навіть найбільш заслуженого працівника. Вчені рекомендують використовувати SMART-підхід, щоб цілі були конкретними, вимірними, досяжними, актуальними й обмеженими у часі. SMART розшифровується як Specific (конкретний), Measurable (вимірний), Achievable (досяжний), Relevant (актуальний), Time-bound (обмежений у часі). Ставте собі терміни самі, і старайся розправитися з найскладнішими справами до обідньої перерви, поки ваша здатність до концентрації на піку.

Використовуйте метод помодоро / Worthyblog

Тайм-аут – наше все!

Станьте майстром тайм-менеджменту за допомогою "методу помодоро" – його творець Франческо Чірілло почав використовувати у роботі кулінарний таймер у вигляді цього овочу. Працюйте з максимальною віддачею 25 хвилин, а потім 5 хвилин відпочивайте. Кожні 2 години збільшуйте час відпочинку до 15 хвилин. Такий підхід дозволить вам не загрузнути в чомусь одному. Забудьте про шоколадні батончики, і краще пройдіться офісом. Розімніть ноги та зробіть 10 глибоких вдихів.

Будьте фізично активними

Тренування в обідню перерву потрібне не тільки для того, щоб добре виглядати у літній сезон. Вчені медичного факультету Гарварда виявили, що 30 хвилин вправ середньої інтенсивності п'ять днів на тиждень призводять до вироблення нейротрофічного фактора мозку, білка, який сприяє роботі мозку і підвищує здатність до концентрації протягом робочого дня. Ну а хороша фізична форма нехай буде просто приємним побічним ефектом.

Не забувайте про фізичну активність / renomia

Кімнатні рослини допоможуть

Свіже повітря прояснює голову, але що робити в задушливому офісі? Ви можете запросити природу всередину. Поставте рослини на свій стіл, адже за даними вчених з Університету Ексетера, це може підвищити продуктивність праці аж на 38%.

Відмовтесь від кави

Якщо ви звикли покладатися на каву у середині ранку, щоб отримати новий заряд бадьорості, спробуйте змінити лате на ізотонічний напій. Вчені з Університету Ланкастера виявили, що невелика доза глюкози зміцнює роботу пам'яті та мозку на 50%, відновлює мотивацію та не впливає на запах з рота.

Вчасно лягайте спати!

Якщо ви дивитесь серіали за принципом "ну ще тільки одну серію", то швидше за все лягаєте спати надто пізно, а дефіцит сну шкодить концентрації. За даними Journal of Applied Psychology, кожна недоотримана година сну підвищує вашу схильність відволікатися на чати та інші речі, які не належать до роботи речі на 20%. Щоб захистити свій мозок, ви повинні спати не менше восьми годин за ніч.

Не забувайте про здоровий сон / The Sun

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