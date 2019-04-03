Ця проста вправа зробить вас справжнім секс-гігантом

Якщо ви, як і більшість сучасних чоловіків, ведете сидячий або малоактивний спосіб життя – будьте готові до того, що ваше інтимне життя піде на спад. Для того, щоб зміцнити чоловіче здоров'я, не потрібно вживати ліки. Достатньо регулярно виконувати цю вправу!

Ті, хто практикують бойові мистецтва, знають, як позитивно вони впливають на здоров'я. Якщо повноцінно займатися боротьбою вам не вельми цікаво, можете черпати з бойових практик деякі вправи. Саме вони позитивно вплинуть на вашу чоловічу силу.

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Одна з найбільш ефективних – поза вершника, яка позитивно впливає на стан передміхурової залози. Це відбувається завдяки посиленню кровопостачання статевої системи.

Стійка вершника також зміцнює м'язи спини, тазу, пресу, ніг, сідниць. Утримання тіла в цьому положенні залучає навіть найглибші шари м'язів, приводячи їх у тонус. Поза вершника допомагає тренувати баланс, підвищувати витривалість. Вправа впливає і на нервову систему людини: під час її виконання з'являється відчуття спокою. А тривале перебування у статичній напрузі розвиває терпіння.

Зовсім не обов'язково постійно тягати залізо

Як виконувати цю вправу: тримайте спину прямо, розставте ноги ширше, зігніть їх у колінах під прямим кутом і постарайтеся залишатися так якомога довше. Досвідчені спортсмени можуть простояти у цій позі до години, але новачкові буде достатньо кількох хвилин. Поступово час можна збільшувати. Якщо утримати рівновагу відразу не виходить, можете спертися спиною об стіну.

Виконувати стійку вершника зовсім нескладно, і це не займе багато часу, навіть якщо практикувати вправу щодня. При цьому, користь для організму буде колосальною.

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