Найпоширеніші страхи чоловіків і жінок під час сексу

Секс має приносити задоволення, і тільки! Принаймні, так здається на перший погляд. Але є ситуації, коли ваші внутрішні страхи беруть ситуацію під контроль, унеможливлюючи отримання максимального ефекту від цього приємного заняття. Фахівці вирішили дізнатися, чого ж бояться чоловіки та жінки.

Британський фармацевтичний портал Superdrug дізнався про найпотаємніші страхи у сексі. Опитування проводилося серед 1212 чоловіків і 916 жінок.

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Пропонуємо вам список, який формується від того, що не так уже й лякає до того, що спричиняє справжню паніку.

Чоловіки під час сексу бояться, що:

10. "Після сексу я втрачу до дівчини будь-який інтерес і не буду знати, що далі робити".

9. "Партнерка вирішить, що я недосвідчений коханець".

8. "У мене дуже маленький пеніс".

7. "Я не вмію правильно займатися сексом".

6. "У мене виникне проблема з ерекцією".

5. "Партнерці не сподобається, як я виглядаю голим".

4. "Я еякулюю завчасно".

3. "Презерватив порветься". / "Моя партнерка завагітніє".

2. "Дівчина не досягне оргазму або не буде задоволена".

1. "Я чимось заражусь від неї".

У чоловіків і жінок страхи подібні

Жінки під час сексу бояться, що:

10. "Я не вмію правильно займатися сексом".

9. "Я не отримаю оргазм або не буду задоволена".

8. "Чоловік не отримає оргазм або не буде задоволений".

7. "Під час сексу відбудеться незручна ситуація через функції організму, які я не можу контролювати".

6. "Чоловік захоче щось, що мені не подобається".

4. "Чоловік не послухає, коли ти щось заборониш йому робити".

4. "Партнеру не сподобається, як я виглядаю голою".

3. "Презерватив порветься". / "Я завагітнію".

2. "Я чимось заражусь від нього".

1. "Чоловік відмовиться використовувати презерватив".

А чого найбільше боїтеся під час сексу саме ви? Спробуйте відповісти собі чесно, щоби знати ворога в обличчя.

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