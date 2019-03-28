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Названо ідеальний час, коли жінки хочуть займатися сексом
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Якщо ви хочете регулярно займатися сексом, але саме зранку ваша кохана знаходить чергову відмазку, у нас для вас є вельми слушна порада. Виявилося, є певний час, який вважається ідеальним для жінок, і саме тоді представниці прекрасної половини людства стають максимально сексуально активними.
Згідно з новим дослідженням, у якому взяли участь 2300 чоловіків і жінок, "інтимні годинники" представників обох статей часто можуть йти по-різному.
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Наукове дослідження проводилося на замовлення австралійського інтернет-магазину іграшок для дорослих. Завдяки йому й вдалося виявити, на коли припадає пік сексуального бажання у жінок і чоловіків.
Нічна ерекція – регулярне явище, яке, на думку більшості вчених, не пов'язане зі снами. Але так чи інакше, в її результаті для чоловіків ранок – той час, коли ми найбільше хочемо "скинути пар".
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Найсильніше сексуальне бажання чоловіки відчувають між 6 і 9 годинами ранку. Цікаво, що вчені вважають, що пік припадає на 7:54. Втім, представниці прекрасної половини мають абсолютно інші вподобання.
З'ясувалося, що для жінок показники максимального бажання припадають на проміжок між 11 годиною вечора та 2 годиною ночі. Саме у цей час вони відчувають найбільше сексуальне бажання. Згідно з дослідженням, пік бажання представниць прекрасної половини людства припадає на 23:21.
Співвласник сервісу, для якого проводили дослідження, Річард Лонгерст зазначає: "Таким чином, ми тепер знаємо, що любовний годинник людей різної статі працює по-різному. Чоловіки готові до сексу ще до сніданку, натомість жінки хочуть займатися ним вночі".
А коли ви любите займатися сексом?
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