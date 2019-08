Comic Con Ukraine 2019: головний лиходій Голлівуду Денні Трехо їде в Україну

Що ж, діставайте свої мачете та готуйтесь до довгоочікуваної зустрічі – найвідоміший "поганий хлопець" Голлівуду Денні Трехо вперше відвідає Україну. Він стане зірковим гостем Comic Con Ukraine 2019.

Хочете дізнатися, чому лиходії завжди отримують по заслугах? Чи, можливо, вам цікаво, як це – зіграти понад 300 ролей, більшість з яких – злодії, і при цьому залишитись улюбленцем глядачів? 75-річний американський актор Денні Трехо, який здобув славу завдяки амплуа антигероя у фільмах та серіалах, зокрема – "Від заходу до світанку", "Відчайдушний", "Мачете", "Протистояння", "Діти Шпигунів", "Інферно", "Хижаки", "Три ікси", "Повітряна В'язниця", "Сини Анархії", "Секретні матеріали", Breaking Bad, "Американська сімейка", "Флеш", "Бруклін 9-9", розкриє секрети відвідувачам Comic Con Ukraine 2019.

Окрім цього, Трехо озвучив Венома в мультфільмі "Фінеас і Ферб: Місія Марвел". Ви точно чули голос актора в анімаційних мультфільмах і серіалах "Книга Життя", "Американський тато", "Рік та Морті", "Цар гори". Денні навіть став одним із головних персонажів додаткової карти зомбі-режиму в комп'ютерній грі Call of Duty: Black Ops! Окрім цього він з'являвся у іграх Def Jam: Fight for NY, Fallout: New Vegas, Grand Theft Auto: Vice City, Guns of Boom та інших.

21 та 22 вересня Денні Трехо зустрінеться з вами на головній сцені Comic Con Ukraine. Якщо вам вистачить хоробрості – спробуйте поставити питання, а всі безстрашні фанати зможуть взяти автограф та сфотографуватися з найвидатнішим голлівудським лиходієм. Не проґавте зустріч!

