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ТЕСТ: Вгадай, з якого фільму ця кімната

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тест для кіноманів - фото 1
тест для кіноманів

Ми обрали кадри, на яких зображені кімнати з характерним інтер'єром. Вам потрібно вгадати, в якому саме фільмі можна побачити ці апартаменти. Проходьте цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Кіно без відповідної атмосфери, якісних декорацій та локацій, цікавого антуражу не буде виглядати переконливо. Ви точно знаєте фільми, які ми обрали для цього тесту. А чи згадаєте ви кінострічку за характерним інтер'єром, у якому знімалися відомі актори?

І ще: ТЕСТ: Вгадай, з якого фільму ця легендарна фраза!

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

До теми: ТЕСТ: Вгадай фільм за двома акторами!

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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