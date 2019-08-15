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Месники: Фінал: сценарист коміксів про Людину-павука назвав найгіршу сцену

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Що не так з Людиною-Павуком у Месниках: фінал - фото 1
Що не так з Людиною-Павуком у Месниках: фінал

Сценарист коміксів Дивовижна Людина-павук (The Amazing Spider-Man) обурився через одну зі сцен у недавньому фільмі Месники: Фінал. Що не так з Павучком у кіно?

Американський сценарист коміксів Ден Слотт вже доволі довго працює над Marvel Comics, адже займався історіями Людини-Павука, Срібного Серфера, Жінки Халка, Фантастичної четвірки та Тоні Старка. Тому не дивно, що він може спокійно коментувати екранізації, однак нещодавно Ден назвав єдину сцену в останніх Месниках, яка йому не сподобалась.

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"Зізнаюсь. У "Месниках: Фінал" є один момент, який мені не до вподоби. Цей. Пітер Парке не повинен вбивати навіть у випадку, якщо він зіштовхнувся зі злою інопланетною армією Таноса. Однак всього один момент за 3 години і 2 хвилини - хороший результат", - зазначив він на своєму Twitter-акаунті.

Щоправда, дивним видалось те, що після Месників вийшов і новий сольник про Павучка, однак Ден згадав саме цю стрічку та сцену, де Пітер активовує режим миттєвого убивства. Звісно ж, фанати нагадали, що у коміксах Паркер також збирався знищити Венома. Тому фрази про те, що Людина-Павук не повинен бути убивцею не такі вже й актуальні.

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Джерело: РАдіо МАКСИМУМ
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