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8 березня Голос країни

Citroen створила повнопривідний кемпер для велолюбителів

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Кемпер для велолюбителів від Citroen - фото 1
Кемпер для велолюбителів від Citroen / motorionline

Прилягти в затишному і місткому кемпері після тривалої велопрогулянки? Чому б і ні! Схоже, приблизно так і подумали творці концептуального автобудинку на основі мінівена SpaceTourer, який на власні очі можна буде побачити на стенді Citroen на прийдешньому Женевському автосалоні.

Концепт SpaceTourer The Citroenist складе компанію ще одному женевському шоу-кару від Citroen - Ami One. Створено кемпер суто заради рекламних цілей, а саме – просування нового велосипеда, який називається Rider the Citroenist by Martone. На створений Citroen у співпраці з компанією Martone Cycling байк масою всього 12 кг вже приймаються замовлення– ціни починаються від 950 євро. Випустять його лімітованим тиражем.

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Концепт SpaceTourer The Citroenist - фото 311621
Концепт SpaceTourer The Citroenist
Концепт SpaceTourer The Citroenist - фото 311622
Концепт SpaceTourer The Citroenist

Ще один партнер цього проекту – фірма Possl, відомий німецький виробник автомобілів для відпочинку. Власне, її майстри і перетворили звичайний SpaceTourer в кемпер з масою корисних пристосувань для далеких вилазок з велопрогулянкою.

У похідній конфігурації такий кемпер може перевозити до чотирьох осіб – два спальних місця є в салоні, а ще двоє людей можуть заночувати на другому "ярусі" під розкладним дахом з москітною сіткою. Також на борту SpaceTourer The Citroenist передбачені спеціальні кріплення для перевезення двох велосипедів.

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Джерело: motorionline
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