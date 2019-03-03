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MARUV Євробачення 2019 8 березня

Арабський шейх показав найбільший і найдивніший позашляховик-монстр

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Десятиколісний позашляховик Dhabiyan - фото 1
Десятиколісний позашляховик Dhabiyan / instagram

Шейх Хамад Бін Хамдан аль Нахайян з правлячої династії Абу-Дабі представив зроблений на його замовлення "найбільший в світі позашляховик". Автомобіль, більше схожий на творіння з фантастичного фільму "Трансформери". Його створили конструктори з Дубая.

11-метровий позашляховик з п’ятьма осями має споряджену масу близько 24 тонн. Машина побудована на базі американського військового тягача Oshkosh M1075.

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Вона оснащена 15,2-літровим дизелем Caterpillar потужністю 600 кінських сил. Передня частина авто запозичена у вантажівки 40-х років, кабіна – у сучасного Jeep Wrangler Unlimited, ліхтарі – у Ford Super Duty, а задній бампер – у Dodge Dart. Десятиколісний монстр отримав ім'я Dhabiyan. Його ширина – 2,5 метра, висота – 3,2 метра.

Знімки позашляховика його власник показав на своїй сторінці в Instagram. Вартість унікального автомобіля не уточняється.

Арабський шейх показав найбільший і найдивніший позашляховик-монстр - фото 311366
Арабський шейх показав найбільший і найдивніший позашляховик-монстр - фото 311365
Арабський шейх показав найбільший і найдивніший позашляховик-монстр - фото 311367
Арабський шейх показав найбільший і найдивніший позашляховик-монстр - фото 311364
Арабський шейх показав найбільший і найдивніший позашляховик-монстр - фото 311363

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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