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8 березня Голос країни

Представлено рейтинг найдорожчих розмитнених евроблях

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MERCEDES-BENZ AMG G 63 2018 року - фото 1
MERCEDES-BENZ AMG G 63 2018 року / fjautogroup

Державна фіскальна служба назвала найдорожчі і найдешевші євробляхи, ввезені під час пільгового періоду по розмитненню з 25 листопада 2018 року по 22 лютого 2019 року.

Повідомляється, що під час пільгового період були розмитнені 218 тисяч авто, з них майже 140 тисяч – авто з іноземною реєстрацією, які були ввезені в Україну з 1 січня 2015 року до набрання чинності нових правил. За їхнє оформлення сплачено майже 8,7 млрд грн.

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Найдорожча розмитнена євробляха - фото 311596
Найдорожча розмитнена євробляха

ТОП-5 найдорожчих євроблях,
розмитнених у пільговий період

  • MERCEDES-BENZ, модель AMG G 63 2018 року випуску. Митна вартість – 171,2 тисяч доларів. Сума всіх сплачених при митному оформленні податків і платежів – понад 1,5 мільйона гривень;
  • PORSCHE, модель 971 2017 року випуску. Митна вартість – 148,5 тисяч доларів. Сума податків – 1,3 мільйона гривень;
  • AUDI, модель R8 2017 року випуску. Митна вартість – 137,7 тисяч доларів. Сума податків – 1,2 мільйона гривень;
  • BENTLEY, модель MULSANNE 2010 року випуску. Митна вартість – 108 тисяч доларів. Сума податків – 1 мільйона гривень;
  • BENTLEY, модель FLYING SPUR W12 2014 року випуску. Митна вартість – 96,6 тисяч доларів. Сума податків – 879 тисяч гривень.

PORSCHE 971 2017 року - фото 311595
PORSCHE 971 2017 року
AUDI R8 2017 року - фото 311594
AUDI R8 2017 року
BENTLEY MULSANNE 2010 року - фото 311593
BENTLEY MULSANNE 2010 року
BENTLEY FLYING SPUR W12 2014 - фото 311597
BENTLEY FLYING SPUR W12 2014

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Джерело: sfs.gov
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