Представлено рейтинг найдорожчих розмитнених евроблях

Державна фіскальна служба назвала найдорожчі і найдешевші євробляхи, ввезені під час пільгового періоду по розмитненню з 25 листопада 2018 року по 22 лютого 2019 року.

Повідомляється, що під час пільгового період були розмитнені 218 тисяч авто, з них майже 140 тисяч – авто з іноземною реєстрацією, які були ввезені в Україну з 1 січня 2015 року до набрання чинності нових правил. За їхнє оформлення сплачено майже 8,7 млрд грн.

Це цікаво: Названі найкращі автомобілі для водіїв-початківців

Найдорожча розмитнена євробляха

ТОП-5 найдорожчих євроблях,

розмитнених у пільговий період

MERCEDES-BENZ , модель AMG G 63 2018 року випуску. Митна вартість – 171,2 тисяч доларів. Сума всіх сплачених при митному оформленні податків і платежів – понад 1,5 мільйона гривень ;

, модель AMG G 63 2018 року випуску. Митна вартість – 171,2 тисяч доларів. Сума всіх сплачених при митному оформленні податків і платежів – понад ; PORSCHE , модель 971 2017 року випуску. Митна вартість – 148,5 тисяч доларів. Сума податків – 1,3 мільйона гривень ;

, модель 971 2017 року випуску. Митна вартість – 148,5 тисяч доларів. Сума податків – ; AUDI, модель R8 2017 року випуску. Митна вартість – 137,7 тисяч доларів. Сума податків – 1,2 мільйона гривень ;

модель R8 2017 року випуску. Митна вартість – 137,7 тисяч доларів. Сума податків – ; BENTLEY , модель MULSANNE 2010 року випуску. Митна вартість – 108 тисяч доларів. Сума податків – 1 мільйона гривень ;

, модель MULSANNE 2010 року випуску. Митна вартість – 108 тисяч доларів. Сума податків – ; BENTLEY, модель FLYING SPUR W12 2014 року випуску. Митна вартість – 96,6 тисяч доларів. Сума податків – 879 тисяч гривень.

​

PORSCHE 971 2017 року

AUDI R8 2017 року

BENTLEY MULSANNE 2010 року

BENTLEY FLYING SPUR W12 2014

Читайте також: Арабський шейх показав найбільший і найдивніший позашляховик-монстр