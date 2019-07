Чоловічі танці у новому кліпі Сема Сміта, який став хітом (відео)

Sam Smith - How Do You Sleep, кліп онлайн

Популярний англійський співак Сем Сміт потішив шанувальників новеньким кліпом на трек "How Do You Sleep?", який вже підкорює мережу. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

27-річний англійський виконавець Сем Сміт вперше за цей рік випустив сольну пісню "How Do You Sleep?" та кліп на неї, який за лічені години зібрав майже пів мільйона переглядів.

У ролику співака, який перевернув британську поп-сцену, можна побачити, як він влаштовує запальні танці з цілою командою чоловіків з голими торсами. Відомо, що хореографію для запису ставила Періс Гобель, яка співпрацює з Джастіном Бібером, Нікі Мінаж та Джей Ло. Тому не дивно, що ролик вийшов доволі ефектним.

Sam Smith - How Do You Sleep, дивитись кліп онлайн:

