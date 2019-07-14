Популярна музика літа: найкращі пісні тижня для гарного настрою

Популярні пісні не залишають байдужими з перших нот, а плейлист нових хітів на Радіо МАКСИМУМ точно підкорить ваше серце! Слухай музику онлайн від відомих та нових зірок, яка вийшла за цей тиждень липня.

Сучасна музика розвивається такими темпами, що інколи важко запам'ятати текст одного хіта, як вже з'являється інший. Хочеш бути у трендах та слухати нові пісні не з кожної маршрутки та не у кожному магазині, а одним із перших? Заціни найкращі свіжі треки від закордонних зірок у плейлисті найкрутішої музики від Радіо МАКСИМУМ!

Хіти минулого тижня слухай тут

Плейлист популярної музики, слухати онлайн:

Також плейлист популярної музики можна послухати за цим посиланням.

Список треків:

Tom Walker - Now You're Gone (Acoustic) ft. Zara Larsson

The Score - Stay

Ed Sheeran & Travis Scott - Antisocial [Official Video]

Jeremy Renner - "Main Attraction"

bülow - Get Stüpid

Kaskade, Meghan Trainor - With You (Official Video)

Mark Ronson - Find U Again (Official Video) ft. Camila Cabello

Dermot Kennedy - Outnumbered

Billie Eilish - bad guy (with Justin Bieber) [Audio]

NF - Time

Machine Gun Kelly - Candy feat. Trippie Redd (Official Music Video)

Kisma - Shine Over Me (feat. Shira) [Official Music Video]

Milk & Sugar, Münchner Symphoniker, Euphonica - Lola's Theme (Official Music Video)

KHREBTO - Drippin Acid (Official Music Video)

Mesto - Back & Forth (Official Music Video)

Gianni Blu - Magic City (feat. Patoranking, Serani, Jael) [Official Music Video]

Pickle - Blow (Official Audio)

Wilder Woods - Electric Woman (Official Visualizer)

BTS 'Lights' Official MV

Quando Rondo - Dope Boy Dreams (Official Music Video)

Tyga - Lightskin Lil Wayne (Official Video)

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