Beyonce випустила кліп на саундтрек Короля Лева

Популярна співачка Beyonce випустила новий кліп на композицію "Spirit", яка звучить в рімейку мультфільму "Король Лев". Ця пісня буде включена в альбом саундтреків "The Lion King: The Gift".

Примітно, що композиція "Spirit" буде включена в альбом саундтреків артистки під назвою "The Lion King: The Gift." А кліп на саундтрек з'явився на офіційному Youtube-каналі виконавиці, набравши майже мільйон переглядів за день.

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Авторами композиції є сама Beyonce, а також Labrinth і ILYA. Ролик знімався в пустелі і містить кадри з фільму Король Лев.

Beyonce – SPIRIT from Disney’s The Lion King – дивіться кліп онлайн:

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