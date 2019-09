Це Спарта! 10 найвідоміших криків із культових фільмів

Деякі фрази з кіно стають народними. Їх знають навіть ті, хто ще не бачив фільму, особливо якщо це культова стрічка, що завжди актуальна. Найбільше запам'ятовуються репліки, які викрикують головні герої в кульмінаційні моменти. Ось добірка таких криків!

Пам'ятаєте культову фразу Гендальфа Сірого з "Володаря перснів" або ж потужний вигук царя спартанців Леоніда із фільму "300 спартанців"? Нумо пригадувати їхні репліки разом!

This is Sparta! ("300 спартанців")

No! ("Зоряні війни. Епізод V: Імперія завдає удару у відповідь")

You shall not pass! ("Володар перснів: Хранителі Персня")

English, motherfucker, do you speak it? ("Кримінальне чтиво")

Here's Johnny ("Сяйво")

"Де детонатор?!" ("Темний лицар: Відродження легенди")

What was in the box? ("Сім")

You're tearing me apart, Lisa! ("Кімната")

I don't know what we're yelling about! ("Телеведучий: Легенда про Рона Борганді")

Oh mу God! ("Троль 2")

Бонус: сміх Дженіс із серіалу "Друзі"

Дивіться також: Найкращі нові серіали 2019, які варто подивитися у вересні