Найкращі нові серіали 2019, які варто подивитися у вересні

Найкращі прем'єри серіалів вересня 2019 точно сподобаються шанувальникам детективів, фентезі та комедії. Радіо МАКСИМУМ зібрало найкращі новинки серіалів, які вийдуть у вересні!

Шпигун (16+)

Оригінальна назва: The Spy

Жанр: драма, історичний

Країна: Франція, Ізраїль

Режисер: Гідеон Рафф

У головних ролях: Саша Барон Коен, Ноа Еммеріх, Морад Зауї, Хассам Гансі, Ахмед Булан, Ейт Бен Аззуоз Брахім

Тривалість: - хв.

Дата: з 6 вересня

Сюжет розгортається навколо відомого ізраїльського шпигуна Ілая Коена, про талант перевтілення якого ходять справжні легенди. Йому вдалось влитися до керівництва Сирії та зливати корисну інформацію своїй країні упродовж кількох років. Однак врешті його розкрили та засудили до смертної кари.

Шпигун, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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Оригінальна назва: Undone

Жанр: драма, мультсеріал, фентезі

Країна: США

Режисер: Хіско Халсінг

У головних ролях: Роза Салазар, Анжеліка Кебрал, Констанс Марі, Боб Оденкерк, Кэмерон Гэйден

Тривалість: - хв.

Дата: з 14 вересня

28-річна Ельма з містечка Сан-Антоніо у Техасі ледь не загинула в автокатастрофі. Однак після цього у дівчини відкриваються паранормальні здібності, адже вона по-іншому відчуває час та простір. Тому Ельма вирішує дізнатись правду про те, як загинув її батько.

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Неймовірні

Оригінальна назва: Unbelievable

Жанр: драма, детектив

Країна: США

Режисер: Ліза Холоденко, Сюзанна Грант

У головних ролях: Тоні Коллетт, Меррітт Уівер, Кейтлін Дівер, Френк Герріш, Ванесса Белл Келлоуей, Дейл Діккі

Тривалість: 52 хв.

Дата: з 13 вересня

Дівчина-підліток Марі опинилась у складній ситуації, адже її зґвалтували, однак всі звинувачення назвали брехливими. Тому їй на допомогу приходять дві жінки-детективи, але вони й не підозрюють, наскільки серйозною буде ця справа.

Неймовірні, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Гаряча зона (16+)

Оригінальна назва: The Hot Zone

Жанр: драма, трилер, фантастика

Країна: США

Режисер: Майкл Аппендаль

У головних ролях: Джуліанна Маргуліс, Ліам Каннінгем, Джеймс Д’Арсі

Тривалість: 45 хв.

Дата: з 15 вересня

У США у 1989 році потрапляє вірус Ебола, і щоб виявити його джерело та зупинити спалах захворювання по всіх штатах за справу береться лейтенант Ненсі Джек та її наставник Вейд Картер. Щоправда, жінка ризикує життям і тестує один із найнебезпечніших вірусів у світі.

Гаряча зона, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Блудний син (16+)

Оригінальна назва: Prodigal Son

Жанр: драма, кримінал

Країна: США

Режисер: Лі Толанд Крігер

У головних ролях: Том Пейн, Майкл Шин, Аврора Перріно, Кейко Аджена, Лу Даймонд Філліпс

Тривалість: - хв.

Дата: з 23 вересня

У центрі подій психолог-криміналіст Малкольм Брайт, який чудово розуміє хід думок маніяків. Щоправда, причиною для цього є те, що його батьком є відомий серійний убивця на прізвисько Хірург. Малкольм страждає від неврозів, але намагається відпрацьовувати на максимум на роботі, а також налагоджувати доволі складні стосунки з родичами, серед яких і татусь, матір'ю-маніпуляторкою та, на диво, нормальною сестрою.

Блудний син, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Політик

Оригінальна назва: The Politician

Жанр: музичний, комедія

Країна: США

Режисер: Райан Мерфі, Хелен Хант

У головних ролях: Бен Платт, Гвінет Пелтроу, Барбра Стрейзанд, Боб Белабан, Бен Баррет, Люсі Бойнтон, Девід Корнсвет

Тривалість: 60 хв.

Дата: з 27 вересня

Доволі легкий та веселий серіал про хлопця із Санта-Барбари, який вірить, що коли-небудь стане президентом. Він чудово уміє керувати ситуацією та маніпулювати людьми, однак свій шлях йому доведеться почати у старшій школі.

Політик, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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