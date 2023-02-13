Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2023

Brit Awards 2023 – список переможців головної музичної премії Британії

  • 59
Brit Awards 2023 – список переможців головної музичної премії Британії - фото 1

У Лондоні відбулася престижна премія Brit Awards 2023, під час якої нагородили зіркових переможців цього року. Далі – більше подробиць!

11 лютого експерти визначили знаменитостей, які отримала відзнаки за свою творчість. Церемонія нагородження відбулася на лондонській O2 Arena, а ведучим був комік Мо Гілліган.

І ще: Українська модель з'явилася на Тижні моди в Нью-Йорку з посланням до путіна

Цікаво, що цю премію можна порівняти з Ґреммі, де Гаррі Стайлз вже цьогоріч зібрав свої нагороди. На Brit Awards 2023 його теж відзначили 4 нагородами. Гаррі став тріумфатором премії й під час своєї промови висловив кілька слів вдячності своїй мамі та колишніх учасників гурту "One Direction".

Список переможців Brit Awards 2023:

  • Альбом року – Гаррі Стайлз "Harry's House"
  • Артист року – Гаррі Стайлз
  • Найкращий колектив – Wet Leg
  • Пісня року – Гаррі Стайлз "As It Was"
  • Найкращий іноземний артист – Бейонсе
  • Найкраща іноземна група – Fontaines DC
  • Іноземна пісня року – Бейонсе "Break My Soul"
  • Найкращий новий артист – Wet Leg
  • Найкраща зірка – Flo
  • Найкращий альтернативний/рок-артист – The 1975
  • Найкращий танець – Becky Hill
  • Найкращий артист у хіп-хоп/реп/грайм – Aitch
  • Найкращий поп/R&B-артист – Гаррі Стайлз
  • Продюсер року – David Guetta
  • Автор пісень року – Kid Harpoon

Слухати пісню року – Гаррі Стайлз "As It Was":

До теми: Бейонсе встановила новий рекорд – скільки "Ґреммі" забрала зірка

пропозиції партнерів
Новини