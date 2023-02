Brit Awards 2023 – список переможців головної музичної премії Британії

У Лондоні відбулася престижна премія Brit Awards 2023, під час якої нагородили зіркових переможців цього року. Далі – більше подробиць!

11 лютого експерти визначили знаменитостей, які отримала відзнаки за свою творчість. Церемонія нагородження відбулася на лондонській O2 Arena, а ведучим був комік Мо Гілліган.

І ще: Українська модель з'явилася на Тижні моди в Нью-Йорку з посланням до путіна

Цікаво, що цю премію можна порівняти з Ґреммі, де Гаррі Стайлз вже цьогоріч зібрав свої нагороди. На Brit Awards 2023 його теж відзначили 4 нагородами. Гаррі став тріумфатором премії й під час своєї промови висловив кілька слів вдячності своїй мамі та колишніх учасників гурту "One Direction".

Список переможців Brit Awards 2023:

Альбом року – Гаррі Стайлз "Harry's House"

Артист року – Гаррі Стайлз

Найкращий колектив – Wet Leg

Пісня року – Гаррі Стайлз "As It Was"

Найкращий іноземний артист – Бейонсе

Найкраща іноземна група – Fontaines DC

Іноземна пісня року – Бейонсе "Break My Soul"

Найкращий новий артист – Wet Leg

Найкраща зірка – Flo

Найкращий альтернативний/рок-артист – The 1975

Найкращий танець – Becky Hill

Найкращий артист у хіп-хоп/реп/грайм – Aitch

Найкращий поп/R&B-артист – Гаррі Стайлз

Продюсер року – David Guetta

Автор пісень року – Kid Harpoon

Слухати пісню року – Гаррі Стайлз "As It Was":

До теми: Бейонсе встановила новий рекорд – скільки "Ґреммі" забрала зірка