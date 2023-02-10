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Українська модель з'явилася на Тижні моди в Нью-Йорку з посланням до путіна

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Alina Baikova - фото 1
Alina Baikova / Instagram

Зірка з'явилася на червоній доріжці епатажно: у трикотажній сукні-светрі жовтого кольору від українського бренду Vip Luxury Edition з написом F*ck you Putin.

Свій образ зіркова українка показала на своїй сторінці в Instagram.

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На вечірці з нагоди відкриття студійного комплексу одягу Pier59 Studios модель позувала фотографам у жовтому светрі від Vip Luxury Edition з написом "F*CK YOU PUTIN".

Свій образ вона доповнила синьо-жовтими туфлями-човниками.

Аліна Бойкова родом із Кропивницького, але багато років живе у США. Модель часто з'являється із українською символікою на світових заходах. Раніше вона пронесла прапор України під сукнею на червоній доріжці Каннського кінофестивалю, а також відвідала прем'єру української картини в рамках Венеційського кінофестивалю. У своїх соцмережах Байкова закликає допомагати українцям, які постраждали у війні з росією.

Дивитися епатажне відео Аліни Байкової:

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