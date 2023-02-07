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Новий рік 2023

Бейонсе встановила новий рекорд – скільки "Ґреммі" забрала зірка

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Beyonce/Instagram - фото 1
Beyonce/Instagram

Попередній рекорд встановив диригент Георг Шолті, який отримав 31 нагороду. Такий рекорд тримався понад 20 років.

Національна академія мистецтва та науки звукозапису США вручила 65-ту музичну премію "Греммі", пише Grammy Awards.

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Стало відомо, що Бейонсе здобула рекордну 32-у премію "Греммі".

Загалом співачка отримала чотири нагороди в таких номінаціях:

  • Найкращий танцювальний/електронний запис – трек Break My Soul
  • Найкраще виконання в стилі R&B – Plastic Off the Sofa
  • Найкращий танцювальний/електронний музичний альбом – Renaissance
  • Краща пісня у стилі R&B – Cut It​
Бейонсе здобула рекордну 32-у премію 'Греммі'.  - фото 519445
Бейонсе здобула рекордну 32-у премію "Греммі". / Frazer Harrison/Getty images

Попередній рекорд встановив диригент Георг Шолті, який отримав 31 нагороду. Такий рекорд тримався понад 20 років.

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