Блогер з піснею про хот-доги обігнав Аріану Гранде у різдвяному чарті

Пісня блогера Марка Хойла, відомого на YouTube під псевдонімом LadBaby, лідирує у британському різдвяному чарті.

Пісня є пародією на рок-хіт групи Starship під назвою "We Built This City", який вийшов у 1985 році, і в ній співається про місто, "побудоване" на продажу сосисок в тісті. Опублікована тиждень тому, ця пісня вже була придбана онлайн 45 тисяч раз, що на 4 тисячі більше за результат пісні "Sweet But Psycho" Ави Макс і на 8 – синглу "thank u, next" Аріани Гранде.

Марк Хойл працює графічним дизайнером. Разом з дружиною він виховує двох дітей і розміщує в блозі записи про життя своєї родини. Гроші, виручені від продажу своєї популярної пісні, він планує віддати на благодійність.

