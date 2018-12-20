Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Миколая Новий рік 2019

Популярна музика: нові пісні тижня, які ви могли пропустити

  • 95
Плейлист популярної музики - фото 1
Плейлист популярної музики

Популярна музика на Радіо МАКСИМУМ зарядить тебе драйвом та енергією, адже нові хіти закордонних виконавців вже підкорюють мережу!

Сучасна музика розвивається неймовірно швидко, а хіти замінюють один одного за доволі короткий відрізок часу. Будь у тренді та насолоджуйся популярними піснями ще до того, як вони починають лунати у кожній маршрутці та на кожній станції. Слухай новинки закордонних виконавців за новий тиждень грудня разом з Радіо МАКСИМУМ:

Новинки попереднього тижня слухайте тут

Плейлист популярної музики, слухати онлайн:

Список треків:

  • Zhavia Ward - 100 Ways (Official Video)
    The Chainsmokers - Hope ft. Winona Oak (Lyric Video)
    Ummet Ozcan x PollyAnna - Starchild (Official Music Video)
    Gryffin - You Remind Me (Lyric Video) ft. Stanaj
    Skylar Grey - Everything I Need (Film Version) - Aquaman Soundtrack [Official Video]
    Redondo & Malone - Hurt Me No More (Official Music Video)
    Teyana Taylor - Gonna Love Me (Remix) ft. Ghostface Killah, Method Man, Raekwon
    The Black Eyed Peas - BACK 2 HIPHOP ft. Nas
    Paul McCartney - Who Cares
    Justice - Heavy Metal
    Martin Garrix & Julian Jordan - Glitch (Official Video)

Читайте також: Зимовий плейлист популярної музики для затишного вечора

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як гарно прикрасити ялинку на Новий рік 2019: оригінальні ідеї у фото
  • 18 грудня, 12:00
  • 920
З Днем Святого Миколая 2018! Найкращі привітання з Миколаєм
  • 18 грудня, 17:10
  • 34435
Гороскоп на цей тиждень 17 – 23 грудня 2018 для знаків Зодіаку
  • 17 грудня, 07:00
  • 1641
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз