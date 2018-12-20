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Популярна музика: нові пісні тижня, які ви могли пропустити
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Популярна музика на Радіо МАКСИМУМ зарядить тебе драйвом та енергією, адже нові хіти закордонних виконавців вже підкорюють мережу!
Сучасна музика розвивається неймовірно швидко, а хіти замінюють один одного за доволі короткий відрізок часу. Будь у тренді та насолоджуйся популярними піснями ще до того, як вони починають лунати у кожній маршрутці та на кожній станції. Слухай новинки закордонних виконавців за новий тиждень грудня разом з Радіо МАКСИМУМ:
Новинки попереднього тижня слухайте тут
Плейлист популярної музики, слухати онлайн:
Список треків:
- Zhavia Ward - 100 Ways (Official Video)
The Chainsmokers - Hope ft. Winona Oak (Lyric Video)
Ummet Ozcan x PollyAnna - Starchild (Official Music Video)
Gryffin - You Remind Me (Lyric Video) ft. Stanaj
Skylar Grey - Everything I Need (Film Version) - Aquaman Soundtrack [Official Video]
Redondo & Malone - Hurt Me No More (Official Music Video)
Teyana Taylor - Gonna Love Me (Remix) ft. Ghostface Killah, Method Man, Raekwon
The Black Eyed Peas - BACK 2 HIPHOP ft. Nas
Paul McCartney - Who Cares
Justice - Heavy Metal
Martin Garrix & Julian Jordan - Glitch (Official Video)
Читайте також: Зимовий плейлист популярної музики для затишного вечора
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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