Популярна музика: нові пісні тижня, які ви могли пропустити

Популярна музика на Радіо МАКСИМУМ зарядить тебе драйвом та енергією, адже нові хіти закордонних виконавців вже підкорюють мережу!

Сучасна музика розвивається неймовірно швидко, а хіти замінюють один одного за доволі короткий відрізок часу. Будь у тренді та насолоджуйся популярними піснями ще до того, як вони починають лунати у кожній маршрутці та на кожній станції. Слухай новинки закордонних виконавців за новий тиждень грудня разом з Радіо МАКСИМУМ:

Новинки попереднього тижня слухайте тут

Плейлист популярної музики, слухати онлайн:

Список треків:

Zhavia Ward - 100 Ways (Official Video)

The Chainsmokers - Hope ft. Winona Oak (Lyric Video)

Ummet Ozcan x PollyAnna - Starchild (Official Music Video)

Gryffin - You Remind Me (Lyric Video) ft. Stanaj

Skylar Grey - Everything I Need (Film Version) - Aquaman Soundtrack [Official Video]

Redondo & Malone - Hurt Me No More (Official Music Video)

Teyana Taylor - Gonna Love Me (Remix) ft. Ghostface Killah, Method Man, Raekwon

The Black Eyed Peas - BACK 2 HIPHOP ft. Nas

Paul McCartney - Who Cares

Justice - Heavy Metal

Martin Garrix & Julian Jordan - Glitch (Official Video)

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