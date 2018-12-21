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Названо найгірші пісні 2018 року: які хіти потрапили в антирейтинг
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Авторитетний журнал Time склав список пісень, які в 2018 році заслужили звання найгірших. Дізнайтеся, які ж зіркові хіти потрапили в список!
Першу сходинку антирейтингу посів один із найбагатших виконавців за версією Forbes – Post Malone з композицією Psycho. Попри популярність композиції, автори Time вважають її банальною. На думку критиків, пісня не виділилася серед інших ні ритмом, ні текстом, ні вокалом. До того ж, образ чуттєвого бандита вже давно став кліше, і "скигління автора" ніяк не покращило ситуацію
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На другій позиції опинився 6ix9ine з синглом FEFE. Видання відзначило, що в синглі немає нічого, крім вульгарних натяків і беззмістовного тексту. Хоча чекати чогось іншого від репера, що зізнався в сексуальному зв'язку з неповнолітньою, мабуть, і не варто було.
Трійку "лідерів" замикає Белла Торн з піснею Bitch I'm Bella Thorne. Колишня зірка Disney щосили намагається відсторонитися від образу хорошої дівчинки і вибирає найбільш вульгарний шлях. Однак її композиція надто вже нагадує хіт Мадонни "Bitch I'm Madonna" і стиль ранньої творчості Кеші.
Далі в списку найгірших пісень 2018 розташувався Джастін Тімберлейк з нетиповим для нього треком The Hard Stuff. За словами критиків, така "баладна" манера співу геть не личить артисту, а його голос губиться в "засолодкій ліриці".
П'ятий рядок несподівано посів гурт Maroon 5 з хітом Girls Like You (feat. Cardi B).
У десятку найгірших також потрапили:
ZAYN – Let Me
DJ Snake – Taki Taki (with Selena Gomez, Ozuna & Cardi B)
Kanye West & Lil Pump ft. Adele Givens – I Love It
Greta Van Fleet – Lover, Leaver
Eminem – Fall
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