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Біля серця: KOLA заспівала про важливі почуття для кожного з нас
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Співачка KOLA презентувала нову пісню "Біля серця" та кліп на неї. Відеоробота вдалася з першого кадру, а пісня підкупає своєю щирістю. Рекомендуємо до прослуховування!
Українська артистка KOLA вірить, що українці такі сильні, адже зараз усі носять біля серця кохання. Також співачка бажає, щоб її нова пісня знайшла відповідне місце у серцях слухачів й залишилася там надовго.
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Сьогодні дуже важливо мати в серці любов. До родини, до країни, до коханого, до друзів, до всього, що нас оточує, бо наша любов – це головна наша зброя. Звісно, коли ми з Ваньком писали цю пісню, вона була про коханого чоловіка, але сьогодні я розумію, що її сенс набагато глибше. Ми часто не цінуємо те, що маємо сьогодні, а згадуємо минуле чи уявляємо майбутнє. Живімо тут і зараз, віддано, сміливо і так, як вміють лише українці, з неймовірним коханням і добром у серці", – розповідає KOLA про створення нової пісні.
Слухати пісню KOLA – Біля серця:
Слова пісні KOLA – Біля серця:
А що якби тебе зі мною не звело
А що якби наші дороги замело
А що якби не взяв мене ти під крило
Коли моя душа замерзла - подарував тепло
А що якби на фронті загубив шолом
І після цього повідомлення від тебе не прийшло
Але я чую…
мій телефон
Він каже що ти на зв’язку і ми будем разом.
Приспів:
Я тебе ношу в кишені біля серця
Бо лише з тобою воно б’ється
Поки ти в кишені біля серця
Я жива, я я жива
You’re in my heart
You’re in my heart
А що якби забула я до рідних номери
А що якби не було з ким навіть поговорить
А що якби ми раптом всі стали старі
І зрозуміли що не цінували кожну мить
Якби я знов мала і за родинним столом
То побажала би всім частіше бачитись знов
Куди б мене тебе і всіх нас не занесло
Цінуймо те що є, а не те що не було
Приспів:
Я тебе ношу в кишені біля серця
Бо лише з тобою воно б’ється
Поки ти в кишені біля серця
Я жива, я я жива
You’re in my heart
You’re in my heart
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