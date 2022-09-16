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Тіна Кароль – Вільні. Нескорені: слухайте перший трек співачки з початку війни
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Тіна Кароль випустила мотиваційну пісню "Вільні. Нескорені" та потужний кліп на неї. Це перша композиція від зірки з початку року, тож радимо її зацінити.
Популярна співачка Тіна Кароль презентувала кліп на нову пісню "Вільні. Нескорені", що стала першою з початку повномасштабної війни у виконанні зірки. Мотиваційний трек доповнив атмосферний відеоряд, знятий у Кварцовому кар'єрі Харківської області. Тіна постала у футуристичному вбранні і українському на всюдиході Atlas посеред неймовірних пейзажів, пише Радіо MAXIMUM.
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Пісня "Вільні. Нескорені" підіймає ідею звільнення від нав'язаних стереотипів минулого. Наш час настав, ми готові виборювати життя для вільної, непереможної країни та гордо нести свій прапор перемоги. Ця пісня, як мантра спротиву, нерв нескореності, символ неминучих змін!, – розповідає Тіна.
Тіна Кароль – Вільні Нескорені, дивіться кліп онлайн:
Текст пісні Тіна Кароль – Вільні. Нескорені
Все можливо змінити
Навіть я не така вже
Світ прекрасний
Віднайти в собі сили
Бути знову на хвилі
Є всі шанси
Все можливо змінити
Своє "Я" пробудити
Світ прекрасний
Коли воля в зеніті
Стати вільним, як вітер
Є всі шанси
Наш час настав
Не треба печалі
Починаєм ми
Ми по-новому все
Було, пiшло
Забудь про деталі
Починаєм ми
Ми по-новому все
Вільні. Нескорені
Ми будуєм нових себе
Знаю самотній ти
Народжений в боротьбі
Вільні. Нескорені
Ми руйнуємо рабство в собі
Знаю самотній ти
Народжений в боротьбі
Народжені ми в боротьбі
Наш час настав
Не треба печалі
Починаєм ми
Ми по-новому все
Було, пiшло
Забудь про деталі
Починаєм ми
Ми по-новому все
Вільні. Нескорені
Ми будуєм нових себе
Знаю самотній ти
Народжений в боротьбі
Вільні. Нескорені
Ми руйнуємо рабство в собі
Знаю самотній ти
Народжений в боротьбі
Народжені ми в боротьбі
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