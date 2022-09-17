KOZAK SYSTEM – Як відгримить війна: дивіться новий щемливий кліп

KOZAK SYSTEM випустив нову пісню "Як відгримить війна" та потужний кліп на неї. Рекомендуємо переглянути!

Гурт KOZAK SYSTEM презентував новий потужний кліп на трек "Як відгримить війна". Хоч пісня і була написала за кілька років до повномасштабного вторгнення російських окупантів, але вийшла вона лише зараз. Як розповідають музиканти, їм припав до душі текст поета Миколи Бровченка, тож його поклали на музику, пише Радіо MAXIMUM.

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Можливо, і зараз, коли йде сьомий місяць війни, вона (пісня, – ред.) є завчасною: в ній про те, що ця війна от-от обов’язково закінчиться нашою перемогою і всі ми цілі, неушкоджені повернемося до тих, хто нас чекає. Але війна триває. Тому нехай ця пісня буде своєрідним добрим вісником того, що рано чи пізно ми обов’язково повернемося до своїх мам, – розповідає фронтмен Іван Леньо.

У кліпі можна побачити історію музикантів, які повертаються у рідні домівки з фронту. Особливої уваги заслуговує те, що у кадрі можна побачити керівника Департаменту патрульної поліції Нацполіції України, українського військовика Євгена Жукова (позивний Маршал) та Аду Роговцеву у ролі матері.

facebook.com/kozaksystemband

facebook.com/kozaksystemband

Відзначимо, що лідер KOZAK SYSTEM Іван Леньо з перших днів вторгнення долучився до лав Патрульної поліції Києва, а решта учасників гурту активно займаються волонтерством та збирають кошти для українських захисників.

KOZAK SYSTEM – Як відгримить війна, дивіться кліп онлайн:

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