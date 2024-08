Біллі Айліш стала найпопулярнішою артисткою в історії Spotify

За останній місяць Біллі Айліш прослухали щонайменше 100 мільйонів людей. Співачка домоглася такого приголомшливого результату в 22 роки.

22-річна зірка стала найпопулярнішим та наймолодшим музикантом в історії Spotify. Про це повідомляє Billboard.

Американська співачка Біллі Айліш досягла нового піка у своїй музичній кар’єрі. За останній місяць її треки у Spotify прослухали 100,1 мільйона користувачів, що дозволило їй випередити The Weeknd, який мав 91,7 мільйона прослуховувань. Її платівка Hit Me Hard and Soft, яка вийшла у травні і вже стала платиновою, обійшла альбом Тейлор Свіфт The Tortured Poets Department.

Номер 1 у світі на Spotify я навіть не можу в це повірити. Я так вас усіх люблю, це найбожевільніша річ, яка коли-небудь траплялася, – поділилася виконавиця емоціями від звістки.

В дискографії Біллі Айліш 78 пісень, вона двічі нагороджена премією "Золотий глобус". Крім того, у Біллі – дворазова лауреатка премії "Оскар" (2022, 2024 років) за пісні "No Time to Die" і "What Was I Made for". У неї безліч музичних нагород, включно з чотирма преміями "Греммі", двадцятьма музичними преміями Billboard Music Awards.

Біллі Айліш / Spotify

Раніше повідомлялося, що Coldplay став першим колективом в музичній індустрії, чий концертний тур впритул наблизився до позначки в 1 мільярд доларів.

