Українка змусила суддів французького "Голосу. Діти" аплодувати стоячи: не без казусів

15-річна українка з Маріуполя вразила своїм вокалом ведучих на шоу The Voice Kids 2024 France. Однак без казусів не обійшлося. Радіо Максимум розповідає, що відбулось.

Про це йдеться на сайті телеканалу TFI+, на якому публікують уривки з проєкту.

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Як зазначається на сайті, дівчину звати Юлія. Вона народилася у Маріуполі, проте вже півтора року проживає у Франції.

Рятуючись від бомбардувань, вона знайшла порятунок у співі, – йдеться на сайті, доступ до якого недоступний з території України.

Під час сліпого прослуховування Юлія виконала пісню "History Repeating" Ширлі Бессі. У результаті всі чотири крісла обернулися.

Найбільше у захваті від голосу дівчини була Лара Фабіан. Вона зазначила, що стиль виступу учасниці нагадує їй Бйорк або Кейт Буш, і додала, що для неї буде честю бачити цю співачку у своїй команді.

Проте дізнавшись, що дівчинка з України, Фабіан несподівано почала наспівувати пісню Буш – "Babooshka". Крім того, коли Юлія дякувала за компліменти, сказавши: "Merci beaucoup!", Лара несподівано відповіла їй російською: "Очень красиво!". Цим вона спантеличила Юлю, яка вже почала дякувати, але раптово перервала себе і теж перейшла на російську мову.

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