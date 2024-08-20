Співачка Jerry Heil стала членкинею організації, що вручає премію "Ґреммі"

Українська виконавиця Jerry Heil стала членкинею Академії звукозапису, яка вручає премію "Ґреммі". Тепер артистка має право подавати свої треки на премію та брати участь у голосуванні.

Про це у вівторок, 20 серпня, Jerry Heil розповіла у соцмережі Instagram.

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Національна академія мистецтва і науки звукозапису – музична академія у США, заснована 1957 року як організація музикантів, продюсерів, інженерів та фахівців у галузі звукозапису.

Члени американської Академії звукозапису можуть впливати на локальну музичну індустрію, підтримувати колег через адвокацію, пропонувати зміни до регламенту (наприклад, нові номінації), балотуватися на різні посади тощо.

Jerry Heil зазначає, що для того, аби стати членкинею організації, треба було пройти верифікацію, заповнивши спеціальну анкету та вказавши свою освіту і здобутки. За словами артистки, вона почала цей процес ще взимку і тільки у липні отримала відповідь.

Що це означає? По-перше, я можу впливати на глобальну індустрію музики, по-друге, це дозволяє подавати свої треки на премію. Про це трошечки згодом, а поки давайте тут потішимось разом, – додала співачка.

Однією з найвідоміших нагород організації є "Ґреммі", яку вручають із 1958 року і яка є однією з найпрестижніших світових відзнак, яку можна порівняти з "Оскаром" для кінематографу.

Академія звукозапису є партнером-засновником Музею "Ґреммі" – неприбуткової організації, чия місія полягає у збереженні й просвітництві з історії та значення музики.

Нагадаємо, що співачка представила Україну на Євробаченні-2024 разом із реперкою alyona alyona, виконавши пісню "Teresa & Maria" і посівши третє місце у фіналі конкурсу.

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