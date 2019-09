Біллі Айліш потрапила до Книги рекордів Гіннеса

Популярна американська співачка Біллі Айліш потрапила до Книги рекордів Гіннеса. Як їй це вдалося – читайте далі!

За даними Книги рекордів, дебютний альбом 17-річної співачки When We All Fall Asleep, Where Do We Go посідав перше місце у британському чарті протягом 114 днів, що робить її наймолодшою ​​виконавицею, котра утримує перші рядки чартів.

У 2003 році подібний рекорд належав Avril Lavigne – їй було 18 років, коли її альбом Let Go лідирував 165 днів поспіль.

Якщо ви мрієте про масштабно і старанно працюєте, ви можете стати рекордсменом! Вітаємо Біллі Айліш, вона потрапила в Книгу рекордів Гіннесса 2020.

If you dream big and work hard, you can be a record holder! Congrats to @billieeilish who is in the new #GWR2020 book https://t.co/uqQqs4ZkgK pic.twitter.com/FFYgw4jhgM — GuinnessWorldRecords (@GWR) September 8, 2019

До альбому Біллі Айліш When We All Fall Asleep, Where Do We Go увійшли 14 треків. Ще до офіційного релізу в березні 2019 року платівка побила рекорд Apple Music: передзамовлення альбому зробили 800 тисяч осіб.

Айліш прославилася у 2015 році, у віці 14 років, після виходу пісні Ocean Eyes, яка стала вірусної та швидко набрала мільйони прослуховувань.

Нагадаємо, що нещодавно Біллі Айліш випустила новий кліп "All the good girl go to hell", в якому вона постала в образі ангела, який впав з небес. Ви просто зобов'язані його побачити, якщо досі цього не зробили!

