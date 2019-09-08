Популярна музика вересня: плейлист нових пісень тижня

Популярні пісні заряджають ритмами та бажанням підкорювати гори! Слухай онлайн плейлист хітів та нової музики за перший тиждень вересня від Радіо МАКСИМУМ, який точно додасть гарного настрою!

Сучасна музика розвивається такими темпами, що інколи важко встигнути запам'ятати текст одного хіта, як вже з'являється інший. Хочеш бути у темі та слухати нові пісні не з кожної маршрутки та не у кожному магазині, а одним із перших? Заціни найкращі свіжі треки від закордонних зірок у плейлисті найкрутішої музики за початок вересня від Радіо МАКСИМУМ!

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Плейлист популярної музики, слухати онлайн:

Також плейлист популярної музики можна послухати за цим посиланням.

Список треків:

OneRepublic - Wanted

Camila Cabello - Shameless

MAX, Kim Petras - Love Me Less (feat. Kim Petras) (Official Audio)

World's On Fire (Official Video) - Mike Shinoda

Lil Nas X - Panini (Official Video)

Miley Cyrus - Slide Away (Official Video)

John Mayer - Carry Me Away (Official Lyric Video)

James Smith - Hollow (Official Video)

Julia Michaels - Priest

Post Malone - Circles

Sasha Sloan - Dancing With Your Ghost (Acoustic Video)

Carry Me Away

Take What You Want

Adam Lambert - Superpower (Official Music Video)

Alessia Cara - October (Audio)

Foster The People - Pick U Up (Official Audio)

KEVU & Vorwerk - Night At The Opera (Official Music Video)

Conan Gray - Comfort Crowd

Sam Feldt - Post Malone (feat. RANI) [Cat Dealers Remix] (Official Music Video)

The Him - Walk Alone (Official Lyric Video)

Raven & Kreyn - Step Aside (Official Audio)

Odd Mob - All Of Your Heart (Wh0's Night Remix) [Official Lyric Video]

Fraanklyn x Føle - Mile High Club (Official Music Video)

Curtiba - Missing (Official Music Video)

Asketa & Natan Chaim – Magic (feat. Kyle Reynolds) [Official Audio]

Dzeko and DJ D-Sol - Down On It (feat. Kool & The Gang) [Official Lyric Video]

Voost - Circles (feat. JEX) [Official Music Video]

Oh Wonder - Hallelujah (Official One-Shot Video)

Skip The Use - Damn Cool

"Monsters" (feat. Xeah) // Produced by Tommee Profitt

Two Feet - Pink

Bombay Bicycle Club - Eat, Sleep, Wake (Nothing But You)

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