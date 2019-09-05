Бумбокс випустив нову проникливу пісню ДШ, від якої мурахи по тілу

Гурт Бумбокс представив довгоочікувану новинку! Пісня "ДШ" ввійде в майбутній альбом музикантів під назвою "Таємний Код: Рубікон". І поки ми в очікуванні платівки – слухайте і насолоджуйтесь свіжим треком.

Пісня Бумбокс – "ДШ" стала четвертим синглом із подвійного альбому гурту "Таємний код: Рубікон". Раніше вже вийшли дуетні пісні "Тримай мене" з The Gitas, "Безодня" з Тіною Кароль та "Твiй на 100%". Перша частина платівки "Таємний код" у вигляді електронного релізу буде доступна 12 вересня, а згодом гурт планує випустити другу частину – "Рубiкон".

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"ДШ" – пісня російською мовою, написана минулої осені, а записана протягом зими. Повністю зроблена у місті Києві. Єдине, її мастеринг, як і інших всіх пісень альбому, робився у США. Пісня записана новим складом Бумбоксу. Пісня, у якій наш діджей Валік вже вкотре перевершив сам себе. Дякую Валік, за те що ти зробив у пісні "ДШ", – прокоментував прем'єру лідер гурту Андрій Хливнюк.

Слухати онлайн нову пісню Бумбокс – ДШ:

Текст і слова пісні Бумбокс – ДШ

Нам осталось немного, совсем чуть-чуть

Вдохнуть – выдохнуть

Выдохнуть – вдохнуть

Компромиссы и страхи калечат суть

Вязко так, но надеюсь вынырнуть

Приспів:

Наизнанку не значит внутрь

Без тебя не могу уснуть

Как с разбега мне камнем в грудь

Как разбилось стекло, покатилась ртуть

Когда нет никого и как набегут,

Не страшись ничего, я побуду тут

Скоро станет прозрачной вся эта муть

Вдохнуть выдохнуть

Выдохнуть вдохнуть

Так хотелось сказать, я шутил, забудь

Рядом побудь

Время лечит, а мне

как и раньше в путь

Ничего уже не вернуть

Ничего уже не вернуть

Вдохнуть – выдохнуть

Выдохнуть – вдохнуть

Приспів.

Каравеллы мои тонут, Шейлок –

Ты ее из меня вырежи!

Говорят, единицы выдержат

На достойных ножи точат шельмы

Когда кровь твою всю уже выпито

Когда правду под прессом выпытал

Я тебя через месяц выкричу

Педантично ему яма вырыта

Но глаза малышей безгрешные

Не должны проливать солёную

Быть растоптанным – окрылёнными

И счастливыми – безутешным быть

Приспів.

Андрій Хливнюк

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