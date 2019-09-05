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Бумбокс випустив нову проникливу пісню ДШ, від якої мурахи по тілу
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Гурт Бумбокс представив довгоочікувану новинку! Пісня "ДШ" ввійде в майбутній альбом музикантів під назвою "Таємний Код: Рубікон". І поки ми в очікуванні платівки – слухайте і насолоджуйтесь свіжим треком.
Пісня Бумбокс – "ДШ" стала четвертим синглом із подвійного альбому гурту "Таємний код: Рубікон". Раніше вже вийшли дуетні пісні "Тримай мене" з The Gitas, "Безодня" з Тіною Кароль та "Твiй на 100%". Перша частина платівки "Таємний код" у вигляді електронного релізу буде доступна 12 вересня, а згодом гурт планує випустити другу частину – "Рубiкон".
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"ДШ" – пісня російською мовою, написана минулої осені, а записана протягом зими. Повністю зроблена у місті Києві. Єдине, її мастеринг, як і інших всіх пісень альбому, робився у США. Пісня записана новим складом Бумбоксу. Пісня, у якій наш діджей Валік вже вкотре перевершив сам себе. Дякую Валік, за те що ти зробив у пісні "ДШ", – прокоментував прем'єру лідер гурту Андрій Хливнюк.
Слухати онлайн нову пісню Бумбокс – ДШ:
Текст і слова пісні Бумбокс – ДШ
Нам осталось немного, совсем чуть-чуть
Вдохнуть – выдохнуть
Выдохнуть – вдохнуть
Компромиссы и страхи калечат суть
Вязко так, но надеюсь вынырнуть
Приспів:
Наизнанку не значит внутрь
Без тебя не могу уснуть
Как с разбега мне камнем в грудь
Как разбилось стекло, покатилась ртуть
Когда нет никого и как набегут,
Не страшись ничего, я побуду тут
Скоро станет прозрачной вся эта муть
Вдохнуть выдохнуть
Выдохнуть вдохнуть
Так хотелось сказать, я шутил, забудь
Рядом побудь
Время лечит, а мне
как и раньше в путь
Ничего уже не вернуть
Ничего уже не вернуть
Вдохнуть – выдохнуть
Выдохнуть – вдохнуть
Приспів.
Каравеллы мои тонут, Шейлок –
Ты ее из меня вырежи!
Говорят, единицы выдержат
На достойных ножи точат шельмы
Когда кровь твою всю уже выпито
Когда правду под прессом выпытал
Я тебя через месяц выкричу
Педантично ему яма вырыта
Но глаза малышей безгрешные
Не должны проливать солёную
Быть растоптанным – окрылёнными
И счастливыми – безутешным быть
Приспів.
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