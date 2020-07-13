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Бабусі і дідусі повторюють найкращі обкладинки музичних альбомів: потішні фото

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Бабусі і дідусі повторюють найкращі обкладинки музичних альбомів: потішні фото - фото 1

Координатор заходів будинку престарілих Sydmar Lodge в Англії Роберт Спекер придумав, як зайняти літніх людей, аби вони не нудьгували під час карантину. Він запропонував бабусям і дідусям відтворити відомі обкладинки музичних альбомів.

Так, Роберт Спекер виклав у соцмережах знімки, на яких жителі Sydmar Lodge перевтілюються в Адель, Девіда Боуї, Брюса Спрінгстіна або медсестру, зображену на платівці Enema of the State групи Blink 182. Деякі знімки вийшли вельми іронічними. Наприклад, одна з мешканок будинку престарілих – Шейла Соломонс – розбиває свою тростину, пародіюючи басиста The Clash, що трощить свою підставку для мікрофона на обкладинці London Calling.

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Спекер пояснив, що своїм проєктом хотів просто розважити резидентів Sydmar Lodge. Багато з них понад 4 місяці не бачили своїх близьких через пандемію коронавірусу. А так внуки і діти підопічних закладу зможуть порадіти за своїх старших членів сім'ї.

Бабусі і дідусі повторюють найкращі обкладинки музичних альбомів: потішні фото - фото 415486

Бабусі і дідусі повторюють найкращі обкладинки музичних альбомів: потішні фото - фото 415487

Бабусі і дідусі повторюють найкращі обкладинки музичних альбомів: потішні фото - фото 415488

Бабусі і дідусі повторюють найкращі обкладинки музичних альбомів: потішні фото - фото 415489

Бабусі і дідусі повторюють найкращі обкладинки музичних альбомів: потішні фото - фото 415490

Бабусі і дідусі повторюють найкращі обкладинки музичних альбомів: потішні фото - фото 415491

Бабусі і дідусі повторюють найкращі обкладинки музичних альбомів: потішні фото - фото 415492

Бабусі і дідусі повторюють найкращі обкладинки музичних альбомів: потішні фото - фото 415493

Бабусі і дідусі повторюють найкращі обкладинки музичних альбомів: потішні фото - фото 415494

Бабусі і дідусі повторюють найкращі обкладинки музичних альбомів: потішні фото - фото 415495

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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