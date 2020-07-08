Музеї з усього світу хизуються найкращими сідницями у своїх колекціях

Поки через карантин ще не всі музеї відкрилися для відвідувачів, куратори розважаються, як можуть. Наприклад, запускають челендж в соцмережах, щоб похизуватися найкращими попами у своїх колекціях.

Флешмоб запустив Йоркширський музей, опублікувавши мармурову статую римського атлета з відсутнім шматком на попі. Ідею підхопили по всьому світу. До челенджу доєдналися навіть зоологічні музеї.

І ще: Як виглядає найстаріший портрет представника народу маорі

У коментарі представник Йоркширського музею пояснив, що ідея запускати такого роду флешмоб – це можливість організувати своєрідну онлайн-виставку, на створення якої в реальності могло б піти кілька років.

Загалом, помилуйтеся найкращими музейними сідницями з усього світу:

IT’S TIME FOR #CURATORBATTLE!



Today’s theme is #BestMuseumBum!



This cracking Roman marble statuette depicts an athlete at the peak of fitness! It may have decorated the town house of one of Eboracum’s wealthier residents. Has someone taken a bite out of this ?



BEAT THAT! pic.twitter.com/N3A6KYz339 — Yorkshire Museum (@YorkshireMuseum) June 26, 2020

How about these bums of SUMO wrestlers in our collections? These bums were painted by Hokusai!! #CURATORBATTLE #BestMuseumBum #おうちで浮世絵 pic.twitter.com/DH4rAyQ8Xs — 太田記念美術館 Ota Memorial Museum of Art (@ukiyoeota) June 26, 2020

#BestMuseumBum We’re late to the party, butt (pun intended) these are our submissions. L (Ca): Navigium Isidis relief, Palazzo Altemps, Rome (photo Oct ‘16). R (SB): Hercules Farnese, Naples Archaeological Museum (photo March ‘20). pic.twitter.com/eDCM6IBM54 — Carolien van Zoest (@Carolien_vZ) July 7, 2020

St Michael (battling the devil)'s bottom - [UCL Main library] #bestmuseumbum #CURATORBATTLE [pic taking this morning whilst staffing our temporary serving desk] pic.twitter.com/0J0SsWvnv6 — Magali (@MAntheaume) July 1, 2020

I haven't worked in a museum for many years, but here's my response to the #BestMuseumBum #CuratorBattle It's at the Metropolitan Museum of Art in New York City. pic.twitter.com/tnWVIAFZlx — Kate Ogden (@kateogden5) July 7, 2020

#BestMuseumBum #CuratorBattle @YorkshireMuseum

Throughout her life, Meila Kairiūkštytė-Balkus was interested in the topic of femininity, which is reflected in her work "Elena I". Her sculptures are naturalistic, seeking to convey real rather than idealized forms of a woman. pic.twitter.com/QJfmB9gg9z — M. K. Čiurlionis National Museum of Art (@CiurlionisMus) July 1, 2020

For today’s #CURATORBATTLE (or perhaps #CURATORREBUTTAL?) theme of #BestMuseumBum, we present Hercules knocking it out of the park...



A work by the goldsmith Francesco Pomarano, this boxwood statuette was already a celebrated piece in the #sixteenthcentury.#WallaceFromHome pic.twitter.com/3LoD6JkIOa — Wallace Collection (@WallaceMuseum) June 26, 2020

Zeus’s bottom is always a real crowd-pleaser, too. This bronze cast of a statue of the Greek god dates back to c.470 BC, and is about 2 metres tall #CURATORBATTLE pic.twitter.com/t8TNdhwvhD — Ashmolean Museum (@AshmoleanMuseum) June 26, 2020

Oh butt you haven't seen ours yet. We thought we'd take a crack at this week's #CURATORBATTLE with these peaches @AngleseyAbbey #BestMuseumBum. We can confirm that bottom dusting is an important part of our conservation work. pic.twitter.com/U5LZITXWPp — National Trust in the East (@East_England_NT) June 26, 2020

In honour of #NIW2020 we submit the Bumblebee (Bombus sp.) for this weeks #CURATORBATTLE #bestmuseumbum though floofiest (technical term) bum must surely go to the Bee Hawkmoth (Hemaris tityus) #EntoAtHome #insects #minibeasts pic.twitter.com/zRNj2NBkNz — Grant Museum of Zoology (@GrantMuseum) June 26, 2020

We don't think you can beat these two floofy butts, courtesy of rabbits Tommy and Bella in the Animal Walk #BestMuseumBum #CURATORBATTLE pic.twitter.com/sSjWJFjBXz — Horniman Museum and Gardens (@HornimanMuseum) June 29, 2020

Читайте також: Реставратор перемалював Діву Марію і шокував замовника