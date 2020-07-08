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Музеї з усього світу хизуються найкращими сідницями у своїх колекціях

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Музеї з усього світу хизуються найкращими сідницями у своїх колекціях - фото 1

Поки через карантин ще не всі музеї відкрилися для відвідувачів, куратори розважаються, як можуть. Наприклад, запускають челендж в соцмережах, щоб похизуватися найкращими попами у своїх колекціях.

Флешмоб запустив Йоркширський музей, опублікувавши мармурову статую римського атлета з відсутнім шматком на попі. Ідею підхопили по всьому світу. До челенджу доєдналися навіть зоологічні музеї.

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У коментарі представник Йоркширського музею пояснив, що ідея запускати такого роду флешмоб – це можливість організувати своєрідну онлайн-виставку, на створення якої в реальності могло б піти кілька років.

Загалом, помилуйтеся найкращими музейними сідницями з усього світу:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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