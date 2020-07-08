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80-річний японець створює шедевральні картини у Microsoft Excel

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80-річний японець створює шедевральні картини у Microsoft Excel - фото 1

В Японії 80-річний Тацуо Хоріучі малює приголомшливі картини на комп'ютері. При цьому художник не використовує програми для малювання, замість цього він малює в офісній табличній програмі для обчислень.

Малювати Тацуо Хоріучі почав близько 20 років тому, але вирішив не використовувати спеціальні програми для малювання чи графічні редактори, а вибрав Excel.

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Через шість років після початку своєї творчості, японець подав заявку на участь в Excel Authoshape Art Contest і виграв головний приз. Деякі з його робіт були придбані після виставок в місцевому художньому музеї.

80-річний японець створює шедевральні картини у Microsoft Excel - фото 414536

80-річний японець створює шедевральні картини у Microsoft Excel - фото 414537

80-річний японець створює шедевральні картини у Microsoft Excel - фото 414538

80-річний японець створює шедевральні картини у Microsoft Excel - фото 414539

80-річний японець створює шедевральні картини у Microsoft Excel - фото 414540

80-річний японець створює шедевральні картини у Microsoft Excel - фото 414541

80-річний японець створює шедевральні картини у Microsoft Excel - фото 414542

80-річний японець створює шедевральні картини у Microsoft Excel - фото 414543

80-річний японець створює шедевральні картини у Microsoft Excel - фото 414544

80-річний японець створює шедевральні картини у Microsoft Excel - фото 414535

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Джерело: boredpanda
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