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Авріл Лавін випустила альбом Head above Water: слухати пісні онлайн

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Слухати альбом Авріл Лавін Head above Water онлайн - фото 1
Слухати альбом Авріл Лавін Head above Water онлайн / Billboard

Відома співачка Авріл Лавін вперше за п'ять років випустила альбом Head above Water. Слухайте всі пісні онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Канадська співачка Авріл Лавін потішила прихильників шостою студійною платівкою "Head above Water", у яку потрапило 12 пісень. Серед них вже відомі треки Head above Water, Tell Me Itʼs Over, а також спільна композиція з експресивною Нікі Мінаж.

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Варто додати, що останні кілька років зірка страждала від захворювання Лайма, а також боролась за своє емоційне здоров'я. Щоб послухати альбом онлайн повністю на Deezer, потрібно пройти просту авторизацію або ж реєстрацію.

Слухати альбом Авріл Лавін Head above Water онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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